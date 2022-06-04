В Украине открыли 20 производств из-за депортации людей в Россию и Беларусь – Венедиктова

"У нас более 20 производств относительно принудительного перемещения лиц в Россию, Беларусь. Непосредственно в Уголовном кодексе Украины есть статья о геноциде, где четко отмечается, что принудительное перемещение детей является частью, квалифицирующей преступления геноцида, поэтому для нас это перспективное направление расследования”, – сказала она.
Генпрокурор также отметила, что расследование затруднено тем, что нет доступа к территориям и депортированным детям.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украинские власти регулярно сообщают о принудительном вывозе оккупантами украинских граждан. Например, 21 апреля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что из 100 тыс. жителей, вывезенных оккупантами из Мариуполя, Волновахи и других регионов Донецкой области, только 5% хотели выехать в РФ, а остальные были насильственно депортированы.
Омбудсмен Людмила Денисова 23 апреля сообщала, что депортированных жителей Мариуполя РФ отправила в Приморский край – за 8 тыс. км от родины.
Согласно заявлению минобороны РФ от 2 мая, россияне за период с 24 февраля вывезли из Украины почти 1,1 млн человек, в том числе 196 тыс. детей, писал "Интерфакс".
Британское издание Inews выяснило, что лагерей для украинцев в России как минимум 66.