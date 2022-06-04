В Украине открыли 20 производств из-за депортации людей в Россию и Беларусь – Венедиктова

"У нас более 20 производств относительно принудительного перемещения лиц в Россию, Беларусь. Непосредственно в Уголовном кодексе Украины есть статья о геноциде, где четко отмечается, что принудительное перемещение детей является частью, квалифицирующей преступления геноцида, поэтому для нас это перспективное направление расследования”, – сказала она.

Генпрокурор также отметила, что расследование затруднено тем, что нет доступа к территориям и депортированным детям.

Война России против Украины. Главное (обновляется)