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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В России заявили, что вывезли на свою территорию из Украины почти 2 млн человек

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Российские оккупанты вывозят людей из контролируемых ими районов Украины в РФ
Российские оккупанты вывозят людей из контролируемых ими районов Украины в РФ
Фото: EPA

По информации РФ, оккупанты депортировали более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Такие цифры озвучил на брифинге 18 июня начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, сообщило агентство "Интерфакс".

Мизинцев заявил, что, "несмотря на все трудности, создаваемые киевскими властями", только за прошедшие сутки "без участия украинской стороны" из опасных районов Украины были эвакуированы в РФ 29 733 человека, в том числе 3502 ребенка. Всего с начала полномасштабной войны, которую в РФ называют "спецоперацией", – 1 936 911 человек, из которых 307 423 – дети.

Он также повторил традиционные тезисы российской пропаганды о том, что вооруженные силы РФ якобы "исключительно гуманно относятся к мирному населению и не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры".

По информации управления верховного комиссара ООН по делам беженцев на 16 июня, в РФ с начала вторжения выехали 1 230 800 человек. Всего, по данным ООН, страну покинули 7,3 млн человек, вернулись в Украину – около 2,6 млн.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украинские власти регулярно сообщают о принудительном вывозе оккупантами украинских граждан. Например, 21 апреля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что из 100 тыс. жителей, вывезенных оккупантами из Мариуполя, Волновахи и других регионов Донецкой области, только 5% хотели выехать в РФ, а остальные были насильственно депортированы.

В Минреинтеграции поясняли, что вынужденная эвакуация украинцев через временно оккупированные территории или Россию не нарушает законов Украины.

Экс-омбудсмен Людмила Денисова 23 апреля сообщала, что депортированных жителей Мариуполя РФ отправила в Приморский край – за 8 тыс. км от родины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял 23 апреля, что, по предварительным данным, оккупанты депортировали из страны около 500 тыс. человек, в том числе около 5 тыс. детей.

Украина расследует более 20 уголовных производств относительно принудительного перемещения людей в Россию и Беларусь, сообщила генпрокурор Украины в начале июня.

В июне в Украине создали координационный штаб по защите прав депортированных.

Теги: Россия, депортация, эвакуация, война России против Украины, российские оккупанты
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