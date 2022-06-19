В России заявили, что вывезли на свою территорию из Украины почти 2 млн человек

Мизинцев заявил, что, "несмотря на все трудности, создаваемые киевскими властями", только за прошедшие сутки "без участия украинской стороны" из опасных районов Украины были эвакуированы в РФ 29 733 человека, в том числе 3502 ребенка. Всего с начала полномасштабной войны, которую в РФ называют "спецоперацией", – 1 936 911 человек, из которых 307 423 – дети.
Он также повторил традиционные тезисы российской пропаганды о том, что вооруженные силы РФ якобы "исключительно гуманно относятся к мирному населению и не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры".
По информации управления верховного комиссара ООН по делам беженцев на 16 июня, в РФ с начала вторжения выехали 1 230 800 человек. Всего, по данным ООН, страну покинули 7,3 млн человек, вернулись в Украину – около 2,6 млн.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украинские власти регулярно сообщают о принудительном вывозе оккупантами украинских граждан. Например, 21 апреля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что из 100 тыс. жителей, вывезенных оккупантами из Мариуполя, Волновахи и других регионов Донецкой области, только 5% хотели выехать в РФ, а остальные были насильственно депортированы.
В Минреинтеграции поясняли, что вынужденная эвакуация украинцев через временно оккупированные территории или Россию не нарушает законов Украины.
Экс-омбудсмен Людмила Денисова 23 апреля сообщала, что депортированных жителей Мариуполя РФ отправила в Приморский край – за 8 тыс. км от родины.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял 23 апреля, что, по предварительным данным, оккупанты депортировали из страны около 500 тыс. человек, в том числе около 5 тыс. детей.
Украина расследует более 20 уголовных производств относительно принудительного перемещения людей в Россию и Беларусь, сообщила генпрокурор Украины в начале июня.
В июне в Украине создали координационный штаб по защите прав депортированных.