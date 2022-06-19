В России заявили, что вывезли на свою территорию из Украины почти 2 млн человек

Российские оккупанты вывозят людей из контролируемых ими районов Украины в РФ Фото: EPA

Мизинцев заявил, что, "несмотря на все трудности, создаваемые киевскими властями", только за прошедшие сутки "без участия украинской стороны" из опасных районов Украины были эвакуированы в РФ 29 733 человека, в том числе 3502 ребенка. Всего с начала полномасштабной войны, которую в РФ называют "спецоперацией", – 1 936 911 человек, из которых 307 423 – дети.

Он также повторил традиционные тезисы российской пропаганды о том, что вооруженные силы РФ якобы "исключительно гуманно относятся к мирному населению и не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры".

По информации управления верховного комиссара ООН по делам беженцев на 16 июня, в РФ с начала вторжения выехали 1 230 800 человек. Всего, по данным ООН, страну покинули 7,3 млн человек, вернулись в Украину – около 2,6 млн.

Война России против Украины. Главное (обновляется)