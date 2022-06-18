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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине создали координационный штаб по защите прав депортированных, его возглавит Верещук

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Председателем штаба станет вице-премьер Верещук
Председателем штаба станет вице-премьер Верещук
Фото: Ірина Верещук / Facebook

Кабинет Министров Украины 17 июня создал координационный штаб по защите прав лиц, депортированных или принудительно перемещенных в связи с вооруженной агрессией против Украины. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Минреинтеграции разработало проект соответствующего решения, Кабмин его одобрил. 

Председателем штаба назначили вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук. В состав штаба вошли уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко, представители центральных органов исполнительной власти, силовых структур и другие.

Основные задачи штаба – "содействие деятельности по защите прав депортированных между всеми заинтересованными сторонами, а также определение путей и способов решения проблемных вопросов в отношении таких лиц", говорится в сообщении пресс-службы. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украинские власти регулярно сообщают о принудительном вывозе оккупантами украинских граждан. Например, 21 апреля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что из 100 тыс. жителей, вывезенных оккупантами из Мариуполя, Волновахи и других регионов Донецкой области, только 5% хотели выехать в РФ, а остальные были насильственно депортированы.

Экс-омбудсмен Людмила Денисова 23 апреля сообщала, что депортированных жителей Мариуполя РФ отправила в Приморский край – за 8 тыс. км от родины.

Согласно заявлению минобороны РФ от 2 мая, россияне за период с 24 февраля вывезли из Украины почти 1,1 млн человек, в том числе 196 тыс. детей, писал "Интерфакс".

Британское издание Inews выяснило, что лагерей для украинцев в России как минимум 66.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял 23 апреля, что по предварительным данным, оккупанты депортировали из страны около 500 тыс. человек, в том числе около 5 тыс. детей.

Украина расследует более 20 уголовных производств относительно принудительного перемещения людей в Россию и Беларусь, сообщила генпрокурор Украины в начале июня. 

В Минреинтеграции поясняли, что вынужденная эвакуация украинцев через временно оккупированные территории или Россию не нарушает законов Украины.

Теги: Кабинет Министров, правительство, депортация, Ирина Верещук, война России против Украины, Олег Котенко, Кабмин, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
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