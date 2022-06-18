В Украине создали координационный штаб по защите прав депортированных, его возглавит Верещук

Минреинтеграции разработало проект соответствующего решения, Кабмин его одобрил.

Председателем штаба назначили вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук. В состав штаба вошли уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко, представители центральных органов исполнительной власти, силовых структур и другие.

Основные задачи штаба – "содействие деятельности по защите прав депортированных между всеми заинтересованными сторонами, а также определение путей и способов решения проблемных вопросов в отношении таких лиц", говорится в сообщении пресс-службы.

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