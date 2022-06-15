Минреинтеграции: Вынужденный выезд с оккупированных территорий в РФ во время войны – не преступление

Минреинтеграции опубликовало разъяснение для украинцев, которые вынуждены эвакуироваться через территорию РФ Фото: carpathia.gov.ua (иллюстративное)

Об этом пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщила 15 июня.

Ведомство подготовило разъяснение с ответами на самые распространенные вопросы таких граждан и подчеркнуло, что "вынужденный выезд с оккупированных территорий в РФ во время войны – не преступление".

Согласно инфографике, опубликованной Минреинтеграции, наказания за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию или пересечения государственной границы не будет. Такой выезд в условиях войны совершается в состоянии крайней необходимости, пояснили в ведомстве.

"В любой ситуации граждане могут обратиться за разъяснениями на горячую линию Минреинтеграции по кризисным вопросам по номеру 1548", – добавили в ведомстве.

Инфографика: minre.gov.ua



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