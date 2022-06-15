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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минреинтеграции: Вынужденный выезд с оккупированных территорий в РФ во время войны – не преступление

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Минреинтеграции опубликовало разъяснение для украинцев, которые вынуждены эвакуироваться через территорию РФ
Минреинтеграции опубликовало разъяснение для украинцев, которые вынуждены эвакуироваться через территорию РФ
Фото: carpathia.gov.ua (иллюстративное)

Многие украинцы, которые эвакуируются из населенных пунктов, где идут бои или которые захвачены российскими оккупантами, вынуждены ехать через временно оккупированные территории или Россию, чтобы попасть в безопасное место, они волнуются, не нарушают ли они законы Украины.

Об этом пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщила 15 июня. 

Ведомство подготовило разъяснение с ответами на самые распространенные вопросы таких граждан и подчеркнуло, что "вынужденный выезд с оккупированных территорий в РФ во время войны – не преступление".

Согласно инфографике, опубликованной Минреинтеграции, наказания за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию или пересечения государственной границы не будет. Такой выезд в условиях войны совершается в состоянии крайней необходимости, пояснили в ведомстве.

"В любой ситуации граждане могут обратиться за разъяснениями на горячую линию Минреинтеграции по кризисным вопросам по номеру 1548", – добавили в ведомстве. 

Инфографика: minre.gov.ua
Инфографика: minre.gov.ua


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, оккупация, граница, реинтеграция, война России против Украины, границы
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