Минреинтеграции: Вынужденный выезд с оккупированных территорий в РФ во время войны – не преступление

Об этом пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщила 15 июня.
Ведомство подготовило разъяснение с ответами на самые распространенные вопросы таких граждан и подчеркнуло, что "вынужденный выезд с оккупированных территорий в РФ во время войны – не преступление".
Согласно инфографике, опубликованной Минреинтеграции, наказания за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию или пересечения государственной границы не будет. Такой выезд в условиях войны совершается в состоянии крайней необходимости, пояснили в ведомстве.
"В любой ситуации граждане могут обратиться за разъяснениями на горячую линию Минреинтеграции по кризисным вопросам по номеру 1548", – добавили в ведомстве.
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