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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Страны Западных Балкан восстановят жилые дома в освобожденном от оккупантов Ирпене – премьер Албании

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Рама (по центру) и Абазович (на фоне) 15 июня посетили Ирпень
Рама (по центру) и Абазович (на фоне) 15 июня посетили Ирпень
Фото: Edi Rama / Facebook

Страны Западных Балкан восстановят жилые дома в Ирпене под Киевом, который в начале апреля освободили от российских оккупантов.

Об этом 15 июня в Киеве на совместном брифинге с премьер министром Черногории Дританом Абазовичем и президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил глава правительства Албании Эди Рама.

Мероприятие транслировалось в Facebook Офиса президента Украины.

Абазович и Рама до встречи с Зеленским посетили Ирпень и Бородянку Киевской области.

"Мы могли увидеть собственными глазами… Ирпень, Бородянку. Я рад, что вы согласились с нашим предложением объединить наши усилия и построить от наших стран квартал или отдельные дома для отдельных семей или людей в Ирпене, – сказал Рама, обращаясь к Зеленскому. – Мы хотим балканским образом, без лишней бюрократии сделать это. Мы будем первыми, возможно, это ускорит присоединение остальных".

Абазович отметил, что каждого украинца, который находится в Черногории (около 10 тыс.), принимают, как будто родных людей.

"У вас есть друзья... Будьте уверены, что мы пережили ваш опыт 30 лет назад, мы знаем, что такое война, агрессия и военные преступления", – подчеркнул премьер Черногории.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/415098823831632/

Контекст:

28 марта в Минобороны Украины сообщили, что украинские военные освободили Ирпень от российских оккупантов. За три дня до этого Зеленский присвоил Ирпеню звание "Город-герой Украины".

После деоккупации в Ирпене было найдено сотни тел погибших мирных жителей. Часть "человеческих останков" идентифицированы не были.

Согласно данным спутникового центра ООН Unosat на 31 марта, российские военные за время оккупации города повредили в Ирпене не менее 1060 объектов жилой и социальной инфраструктуры. На восстановление жилого фонда Ирпеня, а также инфраструктуры города понадобится около $1 млрд.

Теги: Украина, Албания, Черногория, Киевская область, агрессия, помощь, Балканы, Ирпень, Владимир Зеленский, преступление, война России против Украины, президент, премьеры, разрушения, инфраструктура, премьер-министр, встреча, брифинг, Эди Рама, Дритан Абазович
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