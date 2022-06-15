Страны Западных Балкан восстановят жилые дома в освобожденном от оккупантов Ирпене – премьер Албании

Об этом 15 июня в Киеве на совместном брифинге с премьер министром Черногории Дританом Абазовичем и президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил глава правительства Албании Эди Рама.
Мероприятие транслировалось в Facebook Офиса президента Украины.
Абазович и Рама до встречи с Зеленским посетили Ирпень и Бородянку Киевской области.
"Мы могли увидеть собственными глазами… Ирпень, Бородянку. Я рад, что вы согласились с нашим предложением объединить наши усилия и построить от наших стран квартал или отдельные дома для отдельных семей или людей в Ирпене, – сказал Рама, обращаясь к Зеленскому. – Мы хотим балканским образом, без лишней бюрократии сделать это. Мы будем первыми, возможно, это ускорит присоединение остальных".
Абазович отметил, что каждого украинца, который находится в Черногории (около 10 тыс.), принимают, как будто родных людей.
"У вас есть друзья... Будьте уверены, что мы пережили ваш опыт 30 лет назад, мы знаем, что такое война, агрессия и военные преступления", – подчеркнул премьер Черногории.
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28 марта в Минобороны Украины сообщили, что украинские военные освободили Ирпень от российских оккупантов. За три дня до этого Зеленский присвоил Ирпеню звание "Город-герой Украины".
После деоккупации в Ирпене было найдено сотни тел погибших мирных жителей. Часть "человеческих останков" идентифицированы не были.
Согласно данным спутникового центра ООН Unosat на 31 марта, российские военные за время оккупации города повредили в Ирпене не менее 1060 объектов жилой и социальной инфраструктуры. На восстановление жилого фонда Ирпеня, а также инфраструктуры города понадобится около $1 млрд.