Страны Западных Балкан восстановят жилые дома в освобожденном от оккупантов Ирпене – премьер Албании

Рама (по центру) и Абазович (на фоне) 15 июня посетили Ирпень Фото: Edi Rama / Facebook

Об этом 15 июня в Киеве на совместном брифинге с премьер министром Черногории Дританом Абазовичем и президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил глава правительства Албании Эди Рама.

Мероприятие транслировалось в Facebook Офиса президента Украины.

Абазович и Рама до встречи с Зеленским посетили Ирпень и Бородянку Киевской области.

"Мы могли увидеть собственными глазами… Ирпень, Бородянку. Я рад, что вы согласились с нашим предложением объединить наши усилия и построить от наших стран квартал или отдельные дома для отдельных семей или людей в Ирпене, – сказал Рама, обращаясь к Зеленскому. – Мы хотим балканским образом, без лишней бюрократии сделать это. Мы будем первыми, возможно, это ускорит присоединение остальных".

Абазович отметил, что каждого украинца, который находится в Черногории (около 10 тыс.), принимают, как будто родных людей.

"У вас есть друзья... Будьте уверены, что мы пережили ваш опыт 30 лет назад, мы знаем, что такое война, агрессия и военные преступления", – подчеркнул премьер Черногории.

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