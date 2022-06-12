После визита в Бучу, Бородянку и Ирпень у иностранных политиков меняются мнение, настроение и мотивация – Корниенко

Он отметил, что "у многих потом меняются и мнение, и настроение, и мотивация". По словам Корниенко, один из недавних ярких примеров – визит в Бучу парламентариев из Ирландии.
"Они были в Буче, были очень потрясены – ясно, из-за чего. И потом, буквально через пару недель, парламент Ирландии принимает резолюцию о признании этих событий геноцидом. Это те вещи, о которых мы всегда говорили, что [нужно посетить] лично, послушать людей, посмотреть на это все – и сразу пропадают любые сомнения относительно того, что делает Россия, что она делает с нами и как нужно всему миру отвечать, чтобы остановить эту страшную агрессию", – добавил Корниенко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение.
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах.
По состоянию на начало июня в Киевской области были найдены тела более 1300 мирных жителей, убитых оккупантами. По данным полиции, большинство из них были убиты из стрелкового оружия.