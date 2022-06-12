ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

После визита в Бучу, Бородянку и Ирпень у иностранных политиков меняются мнение, настроение и мотивация – Корниенко

Корниенко: Послушать людей, посмотреть на это все и сразу пропадают любые сомнения относительно того, что делает Россия
Корниенко: Послушать людей, посмотреть на это все – и сразу пропадают любые сомнения относительно того, что делает Россия
Фото: rada.gov.ua

Иностранные политики, которые приезжают в Украину с момента начала полномасштабного вторжения России, обязательно посещают освобожденные от оккупантов населенные пункты – Бучу, Бородянку, Ирпень. Об этом первый вице-спикер Верховной Рады Украины Александр Корниенко рассказал в эфире национального телемарафона 12 июня, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он отметил, что "у многих потом меняются и мнение, и настроение, и мотивация". По словам Корниенко, один из недавних ярких примеров – визит в Бучу парламентариев из Ирландии.

"Они были в Буче, были очень потрясены – ясно, из-за чего. И потом, буквально через пару недель, парламент Ирландии принимает резолюцию о признании этих событий геноцидом. Это те вещи, о которых мы всегда говорили, что [нужно посетить] лично, послушать людей, посмотреть на это все – и сразу пропадают любые сомнения относительно того, что делает Россия, что она делает с нами и как нужно всему миру отвечать, чтобы остановить эту страшную агрессию", – добавил Корниенко. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение. 

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах. 

По состоянию на начало июня в Киевской области были найдены тела более 1300 мирных жителей, убитых оккупантами. По данным полиции, большинство из них были убиты из стрелкового оружия. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киевская область, геноцид, Ирпень, Ирландия, Буча, парламент, война России против Украины, визит, Александр Корниенко, российские оккупанты, Бородянка
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