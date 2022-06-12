После визита в Бучу, Бородянку и Ирпень у иностранных политиков меняются мнение, настроение и мотивация – Корниенко

Корниенко: Послушать людей, посмотреть на это все – и сразу пропадают любые сомнения относительно того, что делает Россия Фото: rada.gov.ua

Он отметил, что "у многих потом меняются и мнение, и настроение, и мотивация". По словам Корниенко, один из недавних ярких примеров – визит в Бучу парламентариев из Ирландии.

"Они были в Буче, были очень потрясены – ясно, из-за чего. И потом, буквально через пару недель, парламент Ирландии принимает резолюцию о признании этих событий геноцидом. Это те вещи, о которых мы всегда говорили, что [нужно посетить] лично, послушать людей, посмотреть на это все – и сразу пропадают любые сомнения относительно того, что делает Россия, что она делает с нами и как нужно всему миру отвечать, чтобы остановить эту страшную агрессию", – добавил Корниенко.

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