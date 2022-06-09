Макаренко: Рашисты стояли в 1,4 км от моего дома. Мы с семьей решили, что остаемся и будем его защищать

Макаренко: В нашем поселке сгорело много домов, к сожалению. Наш дом тоже поврежден, но, слава богу, не так сильно Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Макаренко живет в одном из поселков под Ирпенем, в первые дни февраля этот район оказался в так называемой серой зоне.

"Что такое серая зона? Это территория, с которой одни войска отходят, а другие еще не пришли... Наши войска отошли, а рашисты стояли вокруг. Теперь я уже точно знаю: на севере от моего дома они стояли в 2 км, а на северо-западе – в 1,4 км. Я померил по спидометру. Там их блокпост был, где были убиты трое гражданских – обычные мужики. Это мы уже потом все узнали. А тогда, еще не понимая всей этой ситуации... я, моя семья приняли решение, что мы никуда не уходим. Мы решили, что остаемся и будем защищать свой дом. Подчеркиваю: мы еще не знали, с какой мерзостью имеем дело. Я как военный человек считал, что это будет честная война. Я даже не предполагал (наверное, как и многие нормальные люди), что будут такие зверства по отношению к гражданским", – сказал бывший чиновник.

Он рассказал, что серая зона, в которой они находились около месяца, постоянно подвергалась обстрелам.

"Серая зона – это когда к тебе прилетает, извините, и от своих, но в основном прилетало от тех негодяев. Били бесприцельно. В поселке сгорело много домов, к сожалению. Наш дом тоже поврежден, но, слава богу, не так сильно. Одна из мин ударила в дымоход дома моего соседа, его крыша от моей крыши в 5 м, и раскололась. 82-й калибр. Если бы она взорвалась, сгорел бы его дом и не факт, что сохранился бы мой. Три мины упали в 30 м от меня, осколками посекло... Сейчас, по истечении времени, даже в чудеса начинаешь какие-то верить. Мы очень хотели сохранить свой дом, поэтому он и сохранился", – считает Макаренко.

Вместе с мужчинами, которые оставались в поселке, он организовал территориальную оборону. Но когда стало понятно, что оккупанты уже находятся очень близко, они решили эвакуироваться.

"Мы пробыли на этой территории до 20 марта. Когда вокруг уже все горело, реально горело, я чувствовал, что 15–20 минут – и они зайдут. Мы приняли решение уходить. Создали колонну и вышли", – рассказал Макаренко.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube