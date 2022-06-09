ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Макаренко: Рашисты стояли в 1,4 км от моего дома. Мы с семьей решили, что остаемся и будем его защищать

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Макаренко: В нашем поселке сгорело много домов, к сожалению. Наш дом тоже поврежден, но, слава богу, не так сильно
Макаренко: В нашем поселке сгорело много домов, к сожалению. Наш дом тоже поврежден, но, слава богу, не так сильно
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Анатолий Макаренко, капитан 1-го ранга в запасе, генерал-лейтенант таможенной службы, который в 2009–2010 и 2014–2015 годах возглавлял украинскую таможню, рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что когда Россия напала на Украину, он с семьей решил не уезжать из Киевской области и охранять свой дом.

Макаренко живет в одном из поселков под Ирпенем, в первые дни февраля этот район оказался в так называемой серой зоне.

"Что такое серая зона? Это территория, с которой одни войска отходят, а другие еще не пришли... Наши войска отошли, а рашисты стояли вокруг. Теперь я уже точно знаю: на севере от моего дома они стояли в 2 км, а на северо-западе – в 1,4 км. Я померил по спидометру. Там их блокпост был, где были убиты трое гражданских  обычные мужики. Это мы уже потом все узнали. А тогда, еще не понимая всей этой ситуации... я, моя семья приняли решение, что мы никуда не уходим. Мы решили, что остаемся и будем защищать свой дом. Подчеркиваю: мы еще не знали, с какой мерзостью имеем дело. Я как военный человек считал, что это будет честная война. Я даже не предполагал (наверное, как и многие нормальные люди), что будут такие зверства по отношению к гражданским", – сказал бывший чиновник. 

Он рассказал, что серая зона, в которой они находились около месяца, постоянно подвергалась обстрелам. 

"Серая зона  это когда к тебе прилетает, извините, и от своих, но в основном прилетало от тех негодяев. Били бесприцельно. В поселке сгорело много домов, к сожалению. Наш дом тоже поврежден, но, слава богу, не так сильно. Одна из мин ударила в дымоход дома моего соседа, его крыша от моей крыши в 5 м, и раскололась. 82-й калибр. Если бы она взорвалась, сгорел бы его дом и не факт, что сохранился бы мой. Три мины упали в 30 м от меня, осколками посекло... Сейчас, по истечении времени, даже в чудеса начинаешь какие-то верить. Мы очень хотели сохранить свой дом, поэтому он и сохранился", – считает Макаренко.

Вместе с мужчинами, которые оставались в поселке, он организовал территориальную оборону. Но когда стало понятно, что оккупанты уже находятся очень близко, они решили эвакуироваться. 

"Мы пробыли на этой территории до 20 марта. Когда вокруг уже все горело, реально горело, я чувствовал, что 1520 минут  и они зайдут. Мы приняли решение уходить. Создали колонну и вышли", – рассказал Макаренко.  

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение. 

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторых похоронили в братских могилах. 

По состоянию на начало июня в Киевской области были найдены тела более 1300 мирных жителей, убитых оккупантами. По данным полиции, большинство из них были убиты из стрелкового оружия. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Киевская область, Анатолий Макаренко, армия РФ, Ирпень, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Если не справимся, то потом с автоматами будут бегать наши дети". Бронюк призвал русскоговорящих украинцев переходить на украинский язык
"Если не справимся, то потом с автоматами будут бегать наши дети". Бронюк призвал русскоговорящих украинцев переходить на украинский язык
"Снова вместе". Брежнева показала всех своих сестер и мать. Видео
"Снова вместе". Брежнева показала всех своих сестер и мать. Видео
"У девочки пластика намного лучше, чем у ее мамы". Экс-супруг Ани Лорак показал их подросшую дочь
"У девочки пластика намного лучше, чем у ее мамы". Экс-супруг Ани Лорак показал их подросшую дочь
"Красивее, чем когда-либо!" 52-летняя Лопес вышла в свет без трусов и бюстгальтера
"Красивее, чем когда-либо!" 52-летняя Лопес вышла в свет без трусов и бюстгальтера
"Жанна, почему вы молчите?" Подписчики призвали Бадоеву рассказать о войне в Украине
"Жанна, почему вы молчите?" Подписчики призвали Бадоеву рассказать о войне в Украине
  Птушкин перешел на украинский язык и завел новый канал на YouTube вместо русскоязычного с 6 млн фолловеров
  Птушкин перешел на украинский язык и завел новый канал на YouTube вместо русскоязычного с 6 млн фолловеров
55-летняя Хайек снялась с двумя собаками на полу в ресторане. Фото
55-летняя Хайек снялась с двумя собаками на полу в ресторане. Фото
"Все обстоит иначе". Роднянский прокомментировал высказывание российской актрисы о причинах развода с его сыном – советником Зеленского
"Все обстоит иначе". Роднянский прокомментировал высказывание российской актрисы о причинах развода с его сыном – советником Зеленского
"Пьянствуете? Хорошо". Макаревич показал застолье в Израиле
"Пьянствуете? Хорошо". Макаревич показал застолье в Израиле
"Имеющий уши, да услышит". Пугачева впервые публично поддержала Галкина, высмеивающего российских пропагандистов
"Имеющий уши, да услышит". Пугачева впервые публично поддержала Галкина, высмеивающего российских пропагандистов
"Всегда прошу разрешения ее сфотографировать". Мозговая опубликовала свежие фото младшей дочери
"Всегда прошу разрешения ее сфотографировать". Мозговая опубликовала свежие фото младшей дочери
40-летняя Спирс в третий раз выходит замуж – СМИ
40-летняя Спирс в третий раз выходит замуж – СМИ
Демин: Рашисты украли песню Скрябина "Мам". Уже холодильников и стиральных машин им мало
Демин: Рашисты украли песню Скрябина "Мам". Уже холодильников и стиральных машин им мало
"Від кулі Янгол захистить крилом". Сумская спела вместе с мужем. Видео
"Від кулі Янгол захистить крилом". Сумская спела вместе с мужем. Видео
"Мой ангел-хранитель! Защити моих детей от войны". Гвоздева показала фото отца, которого не стало восемь лет назад
"Мой ангел-хранитель! Защити моих детей от войны". Гвоздева показала фото отца, которого не стало восемь лет назад
"Вы боретесь за свою свободу". Йовович записала видео в поддержку украинцев
"Вы боретесь за свою свободу". Йовович записала видео в поддержку украинцев
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вот и платим. В том числе кровью". Арестович рассказал о коллективной карме и реформах, которые нужно провести в Украине (186904)
2
"Ден сказал, что это может мне навредить". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какое решение приняла в первый день войны (85817)
3
"Были разные мнения относительно президента". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала, чем ее удивил Зеленский (80736)
4
"Показана "отрыжкой ельцинской эпохи". Журналист сообщил, что в РФ сняли "масштабно отвратительный" фильм о Пугачевой (33790)
5
Арестович прокомментировал петицию о присвоении Зеленскому и ему званий гетмана и кошевого атамана (23266)
6
"Я никому ничего не должен". В сети обсуждают поведение принца Луи, который на людях строил рожицы матери и показывал ей язык. Видео (20185)
7
Анатолий Анатолич рассказал, чем его кума Loboda отличается от Ани Лорак, Повалий, Седоковой и Тодоренко (19132)
8
"Жить в Раше – это все равно, что заразиться чумой". Замалчивающая войну в Украине Лолита возмутила сеть своим постом (18612)
 
 
 
 