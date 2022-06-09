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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Макаренко: Войну я увидел 28 февраля. На Житомирской трассе российский танк расстрелял машину с парнем. Я собирал его еще теплые останки в пакет

 
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Макаренко: Я ощутил хрупкость жизни, когда я собирал останки этого парня
Макаренко: Я ощутил хрупкость жизни, когда я собирал останки этого парня
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Анатолий Макаренко, капитан 1-го ранга в запасе, генерал-лейтенант таможенной службы, который в 2009–2010-м и 2014–2015 годах возглавлял украинскую таможню, рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что по-настоящему война для него началась 28 февраля 2022, когда фактически на его глазах под Киевом российские оккупанты убили мирного жителя.

"Для меня война на слух началась утром 24 февраля, а глазам я эту нынешнюю войну, о которой никто из нас не думал, что она будет происходить под Киевом, увидел 28 февраля. На перекрестке на Житомирской трассе один из прорвавшихся российских танков расстрелял машину, в которой ехал мирный парень. И так случилось, что недалеко в это время был я", – рассказал Макаренко.

По словам бывшего чиновника, он и еще несколько мужчин, которые находились недалеко от места инцидента, подбежали к горевшему автомобилю. 

"Теперь уже я понимаю, что мы очень рисковали, потому что могли и нас снести или пулеметной очередью, или залпом. Они не пожалели снаряд на обычную легковушку, могли не пожелать и на нас. И вот мы куски этого еще теплого человеческого мяса собрали в пакет, который нашли", – рассказал Макаренко.

Он вспомнил, что недалеко от машины они нашли окровавленную визитку и решили позвонить на указанный номер. 

"Набрали номер телефона  оказалось, что это визитка его брата. Дождались – приехал брат. Подчеркиваю: где-то рядом были эти танки. Мы тогда еще не ощущали, насколько жестко и опасно... Хотя вот он, пакет, в котором останки человеческого тела, еще час назад живущего человека... Приехал брат, и я был одним из тех, кто ему этот пакет с останками вручил. Так для меня началась настоящая война. Так я ее увидел", – сказал Макаренко.

Этот случай, по его словам, заставил задуматься о хрупкости человеческой жизни и уязвимости каждого украинца. 

"Я ощутил хрупкость жизни, когда я собирал останки этого парня... Он выезжал на перекресток, а тут танк – и его нет", – сказал Макаренко. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение. 

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторых похоронили в братских могилах. 

По состоянию на начало июня в Киевской области были найдены тела более 1300 мирных жителей, убитых оккупантами. По данным полиции, большинство из них были убиты из стрелкового оружия. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Киевская область, Анатолий Макаренко, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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