Макаренко: Войну я увидел 28 февраля. На Житомирской трассе российский танк расстрелял машину с парнем. Я собирал его еще теплые останки в пакет

Макаренко: Я ощутил хрупкость жизни, когда я собирал останки этого парня Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Для меня война на слух началась утром 24 февраля, а глазам я эту нынешнюю войну, о которой никто из нас не думал, что она будет происходить под Киевом, увидел 28 февраля. На перекрестке на Житомирской трассе один из прорвавшихся российских танков расстрелял машину, в которой ехал мирный парень. И так случилось, что недалеко в это время был я", – рассказал Макаренко.

По словам бывшего чиновника, он и еще несколько мужчин, которые находились недалеко от места инцидента, подбежали к горевшему автомобилю.

"Теперь уже я понимаю, что мы очень рисковали, потому что могли и нас снести или пулеметной очередью, или залпом. Они не пожалели снаряд на обычную легковушку, могли не пожелать и на нас. И вот мы куски этого еще теплого человеческого мяса собрали в пакет, который нашли", – рассказал Макаренко.

Он вспомнил, что недалеко от машины они нашли окровавленную визитку и решили позвонить на указанный номер.

"Набрали номер телефона – оказалось, что это визитка его брата. Дождались – приехал брат. Подчеркиваю: где-то рядом были эти танки. Мы тогда еще не ощущали, насколько жестко и опасно... Хотя вот он, пакет, в котором останки человеческого тела, еще час назад живущего человека... Приехал брат, и я был одним из тех, кто ему этот пакет с останками вручил. Так для меня началась настоящая война. Так я ее увидел", – сказал Макаренко.

Этот случай, по его словам, заставил задуматься о хрупкости человеческой жизни и уязвимости каждого украинца.

"Я ощутил хрупкость жизни, когда я собирал останки этого парня... Он выезжал на перекресток, а тут танк – и его нет", – сказал Макаренко.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube