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"Возможность разорвать цепь войны с РФ". Вице-спикер Рады считает, что перспектива членства Украины в ЕС не оставит Путину ни малейшего шанса на победу

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Кондратюк подчеркнула, что более 91% граждан Украины выступают за вступление Украины в ЕС
Кондратюк подчеркнула, что более 91% граждан Украины выступают за вступление Украины в ЕС
Фото: rada.gov.ua

Предоставление Украине статуса кандидата на членство в Европейском союзе поможет "разорвать цепь войны с РФ". Такое мнение 10 июня в ходе онлайн-дискуссии на Киевском форуме по безопасности выразила вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

"Сейчас уникальный исторический момент... И перед Украиной стоит чрезвычайно амбициозная цель, мне кажется, – получить статус кандидата в члены ЕС уже в июне на саммите Европейского союза", – сказала замглавы Рады.

По словам Кондратюк, это решение приблизит Украину к членству в ЕС и НАТО.

"Это реальная возможность разорвать цепь войны с Российской Федерацией и приблизить Украину к ее стратегической цели – быть членом Европейского союза и НАТО. Более того, вырвать именно Европейскому союзу Украину из "серой зоны" влияния Российской Федерации, – отметила вице-спикер. – Второе – это показать реальное единение стран Европейского союза в поддержке Украины и не дать [президенту РФ Владимиру] Путину ни малейшего шанса на победу".

Кондратюк подчеркнула, что более 91% граждан Украины выступают за вступление Украины в ЕС.

"И это совершенно беспрецедентно, как мне кажется. Нам нельзя упустить этот шанс. Украина заслужила стать членом Европейского союза, потому что Вооруженные силы Украины защищают не только нашу независимость и свободу, но и страны Европейского союза", – резюмировала политик.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала 9 июня, что три страны Европейского союза выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. В то же время она не уточнила, о каких именно государствах идет речь.

СМИ писали, что Франция, Нидерланды и Австрия являются противниками предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе в июне. Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил 10 июня, что Австрия поддержит предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, если его получат страны Западных Балкан и Молдова.

Bloomberg сообщило 9 июня, что против предоставления Украине статуса кандидата выступают Дания и Нидерланды, за – большинство стран ЕС, включая Италию. Германия, как пишет агентство, заявила, что результатом саммита лидеров ЕС в июне может стать условный статус кандидата для Украины.

Глава МИД Дании отметил 10 июня, что его страна полностью поддерживает европейское стремление Украины, но ждет заключения Еврокомиссии.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

Опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении, Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля передала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Через 10 дней Украина передала ответы на первую часть опросника. 9 мая Зеленский сообщил, что Украина подготовила вторую часть. Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что не знает ни одной страны, которая бы открыто выступала против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. Однако премьер-министр Италии Марио Драги заявил 31 мая, что почти все основные государства ЕС, кроме Италии, выступают против кандидатства Украины на членство в ЕС. 

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Еврокомиссия подготовит заключение для Европейского совета по заявке Украины "очень быстро".

Теги: Верховная Рада, Россия, Владимир Путин, Украина, Европейский союз, парламент, украинцы, война России против Украины, президент, Евросоюз, вступ, перспективы, Елена Кондратюк, членство, ЕС
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