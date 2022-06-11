"Возможность разорвать цепь войны с РФ". Вице-спикер Рады считает, что перспектива членства Украины в ЕС не оставит Путину ни малейшего шанса на победу

Кондратюк подчеркнула, что более 91% граждан Украины выступают за вступление Украины в ЕС Фото: rada.gov.ua

"Сейчас уникальный исторический момент... И перед Украиной стоит чрезвычайно амбициозная цель, мне кажется, – получить статус кандидата в члены ЕС уже в июне на саммите Европейского союза", – сказала замглавы Рады.

По словам Кондратюк, это решение приблизит Украину к членству в ЕС и НАТО.

"Это реальная возможность разорвать цепь войны с Российской Федерацией и приблизить Украину к ее стратегической цели – быть членом Европейского союза и НАТО. Более того, вырвать именно Европейскому союзу Украину из "серой зоны" влияния Российской Федерации, – отметила вице-спикер. – Второе – это показать реальное единение стран Европейского союза в поддержке Украины и не дать [президенту РФ Владимиру] Путину ни малейшего шанса на победу".

Кондратюк подчеркнула, что более 91% граждан Украины выступают за вступление Украины в ЕС.

"И это совершенно беспрецедентно, как мне кажется. Нам нельзя упустить этот шанс. Украина заслужила стать членом Европейского союза, потому что Вооруженные силы Украины защищают не только нашу независимость и свободу, но и страны Европейского союза", – резюмировала политик.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала 9 июня, что три страны Европейского союза выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. В то же время она не уточнила, о каких именно государствах идет речь.

СМИ писали, что Франция, Нидерланды и Австрия являются противниками предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе в июне. Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил 10 июня, что Австрия поддержит предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, если его получат страны Западных Балкан и Молдова.

Bloomberg сообщило 9 июня, что против предоставления Украине статуса кандидата выступают Дания и Нидерланды, за – большинство стран ЕС, включая Италию. Германия, как пишет агентство, заявила, что результатом саммита лидеров ЕС в июне может стать условный статус кандидата для Украины.

Глава МИД Дании отметил 10 июня, что его страна полностью поддерживает европейское стремление Украины, но ждет заключения Еврокомиссии.