"Возможность разорвать цепь войны с РФ". Вице-спикер Рады считает, что перспектива членства Украины в ЕС не оставит Путину ни малейшего шанса на победу

"Сейчас уникальный исторический момент... И перед Украиной стоит чрезвычайно амбициозная цель, мне кажется, – получить статус кандидата в члены ЕС уже в июне на саммите Европейского союза", – сказала замглавы Рады.
По словам Кондратюк, это решение приблизит Украину к членству в ЕС и НАТО.
"Это реальная возможность разорвать цепь войны с Российской Федерацией и приблизить Украину к ее стратегической цели – быть членом Европейского союза и НАТО. Более того, вырвать именно Европейскому союзу Украину из "серой зоны" влияния Российской Федерации, – отметила вице-спикер. – Второе – это показать реальное единение стран Европейского союза в поддержке Украины и не дать [президенту РФ Владимиру] Путину ни малейшего шанса на победу".
Кондратюк подчеркнула, что более 91% граждан Украины выступают за вступление Украины в ЕС.
"И это совершенно беспрецедентно, как мне кажется. Нам нельзя упустить этот шанс. Украина заслужила стать членом Европейского союза, потому что Вооруженные силы Украины защищают не только нашу независимость и свободу, но и страны Европейского союза", – резюмировала политик.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала 9 июня, что три страны Европейского союза выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. В то же время она не уточнила, о каких именно государствах идет речь.
СМИ писали, что Франция, Нидерланды и Австрия являются противниками предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе в июне. Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил 10 июня, что Австрия поддержит предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, если его получат страны Западных Балкан и Молдова.
Bloomberg сообщило 9 июня, что против предоставления Украине статуса кандидата выступают Дания и Нидерланды, за – большинство стран ЕС, включая Италию. Германия, как пишет агентство, заявила, что результатом саммита лидеров ЕС в июне может стать условный статус кандидата для Украины.
Глава МИД Дании отметил 10 июня, что его страна полностью поддерживает европейское стремление Украины, но ждет заключения Еврокомиссии.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
Опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении, Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля передала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Через 10 дней Украина передала ответы на первую часть опросника. 9 мая Зеленский сообщил, что Украина подготовила вторую часть. Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне.
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что не знает ни одной страны, которая бы открыто выступала против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. Однако премьер-министр Италии Марио Драги заявил 31 мая, что почти все основные государства ЕС, кроме Италии, выступают против кандидатства Украины на членство в ЕС.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Еврокомиссия подготовит заключение для Европейского совета по заявке Украины "очень быстро".