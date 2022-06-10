Яценюк: Некоторые страны Европы забыли, как выглядят флаги ЕС, а украинцы с ними боролись за свою свободу

Яценюк считает, что решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС важно для страны Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

"Это решение важно для Украины потому, что еще с 2014 года народ Украины продемонстрировал всему миру и Европейскому союзу, как мы боремся за европейские ценности под флагами Европейского союза. В Европе забыли, как выглядят флаги ЕС (некоторые страны), а украинцы стояли под флагами Европейского союза и боролись за свою свободу. И завоевали ее", – сказал он.

Экс-премьер Украины подчеркнул, что за членство Украины в Евросоюзе выступает большинство украинцев.

"Это решение намного больше, чем просто об Украине. Это решение о Европейском союзе и вообще о будущем демократии в мире. ЕС для себя должен принять решение. Готов ли он к экспансии демократии? Готов ли он к экспансии свободы? Готов ли он вообще расширяться как одна из ключевых основ демократического мира?" – отметил Яценюк.