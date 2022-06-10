Яценюк: Некоторые страны Европы забыли, как выглядят флаги ЕС, а украинцы с ними боролись за свою свободу

"Это решение важно для Украины потому, что еще с 2014 года народ Украины продемонстрировал всему миру и Европейскому союзу, как мы боремся за европейские ценности под флагами Европейского союза. В Европе забыли, как выглядят флаги ЕС (некоторые страны), а украинцы стояли под флагами Европейского союза и боролись за свою свободу. И завоевали ее", – сказал он.
Экс-премьер Украины подчеркнул, что за членство Украины в Евросоюзе выступает большинство украинцев.
"Это решение намного больше, чем просто об Украине. Это решение о Европейском союзе и вообще о будущем демократии в мире. ЕС для себя должен принять решение. Готов ли он к экспансии демократии? Готов ли он к экспансии свободы? Готов ли он вообще расширяться как одна из ключевых основ демократического мира?" – отметил Яценюк.
На 29–30 июня запланирован саммит Евросоюза, на котором могут принять решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
Опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении, Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля передала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Через 10 дней Украина передала ответы на первую часть опросника. 9 мая Зеленский сообщил, что Украина подготовила вторую часть. Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне.
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что не знает ни одной страны, которая бы открыто выступала против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. Однако премьер-министр Италии Марио Драги заявил 31 мая, что почти все основные государства ЕС, кроме Италии, выступают против кандидатства Украины на членство в ЕС.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Еврокомиссия подготовит заключение для Европейского совета по заявке Украины "очень быстро".
СМИ писали, что Франция, Нидерланды и Австрия являются противниками предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе в июне.