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Видео: Open Ukraine / YouTube

Киевский форум по безопасности проводит дискуссию о возможном вступлении Украины в Евросоюз. Трансляция

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10 июня в 19.00 на площадке Киевского форума по безопасности началась онлайн-дискуссия в рамках военного цикла "Борьба за Украину", ее тема – евроинтеграция страны. Трансляция ведется на YouTube-канале фонда премьер-министра Украины в 2014–2016 годах Арсения Яценюка Open Ukraine.

Участниками дискуссии указаны:
  • заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк;
  • вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина;
  • председатель комитета Верховной Рады по интеграции Украины в Европейский союз Иванна Климпуш-Цинцадзе;
  • старший аналитик Центра безопасности "Европейские ценности" в Праге, бывший представитель делегации Евросоюза в Киеве Давид Стулик;
  • Арсений Яценюк;
  • директор Киевского форума по безопасности Даниил Лубкивский.
Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

Опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении, Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля передала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Через 10 дней Украина передала ответы на первую часть опросника. 9 мая Зеленский сообщил, что Украина подготовила вторую часть. Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что не знает ни одной страны, которая бы открыто выступала против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. Однако премьер-министр Италии Марио Драги заявил 31 мая, что почти все основные государства ЕС, кроме Италии, выступают против кандидатства Украины на членство в ЕС. 

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Еврокомиссия подготовит заключение для Европейского совета по заявке Украины "очень быстро".

СМИ писали, что Франция, Нидерланды и Австрия являются противниками предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе в июне.

Теги: Арсений Яценюк, Даниил Лубкивский, евроинтеграция, Европейский союз, трансляция, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Евросоюз, Давид Стулик, Елена Кондратюк, членство, Ольга Стефанишина, Киевский форум по безопасности
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