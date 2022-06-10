Стефанишина: Украина соответствует критериям членства в Евросоюзе так, что не нуждается в формальных выводах

В числе стран, политики которых поддерживают евроинтеграцию Украины, Стефанишина назвала Италию и Ирландию Фото: kmu.gov.ua

"Очень важно, что сегодня, в условиях войны, мы продемонстрировали соответствие Копенгагенским критериям настолько, что не требуется даже оценки или формальных выводов. Ведь в условиях войны у нас полностью дееспособна Верховная Рада, полностью функционируют правительство, все органы самоуправления, финансовый, банковский сектор", – сказала она.

Вице-премьер подчеркнула, что выполняется даже закон о реформе Высшего совета правосудия.

"Поэтому многие выводы уже сделаны, и понятно без официального документа", – отметила Стефанишина.

Она заявила, что положительно настроена относительно предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. По ее словам, "фактически в каждой части Европы есть лидирующие страны, которые проактивно будут продвигать решение".

Стефанишина подчеркнула, что это не только восточно-европейские страны или страны Балтии, но и Италия и Ирландия.