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Стефанишина: Украина соответствует критериям членства в Евросоюзе так, что не нуждается в формальных выводах

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В числе стран, политики которых поддерживают евроинтеграцию Украины, Стефанишина назвала Италию и Ирландию
В числе стран, политики которых поддерживают евроинтеграцию Украины, Стефанишина назвала Италию и Ирландию
Фото: kmu.gov.ua

Украина в условиях войны продемонстрировала соответствие Копенгагенским критериям для членства в Европейском союзе. Об этом 10 июня на Киевском форуме по безопасности заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"Очень важно, что сегодня, в условиях войны, мы продемонстрировали соответствие Копенгагенским критериям настолько, что не требуется даже оценки или формальных выводов. Ведь в условиях войны у нас полностью дееспособна Верховная Рада, полностью функционируют правительство, все органы самоуправления, финансовый, банковский сектор", – сказала она.

Вице-премьер подчеркнула, что выполняется даже закон о реформе Высшего совета правосудия.

"Поэтому многие выводы уже сделаны, и понятно без официального документа", – отметила Стефанишина.

Она заявила, что положительно настроена относительно предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. По ее словам, "фактически в каждой части Европы есть лидирующие страны, которые проактивно будут продвигать решение".

Стефанишина подчеркнула, что это не только восточно-европейские страны или страны Балтии, но и Италия и Ирландия.

Контекст:

На 29–30 июня запланирован саммит Евросоюза, на котором могут принять решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

Опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении, Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля передала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Через 10 дней Украина передала ответы на первую часть опросника. 9 мая Зеленский сообщил, что Украина подготовила вторую часть. Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что не знает ни одной страны, которая бы открыто выступала против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. Однако премьер-министр Италии Марио Драги заявил 31 мая, что почти все основные государства ЕС, кроме Италии, выступают против кандидатства Украины на членство в ЕС. 

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Еврокомиссия подготовит заключение для Европейского совета по заявке Украины "очень быстро".

СМИ писали, что Франция, Нидерланды и Австрия являются противниками предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе в июне.

Теги: Украина, Италия, правительство, реформы, евроинтеграция, Ирландия, Европейский союз, Европа, Евросоюз, членство, Ольга Стефанишина, Киевский форум по безопасности, ЕС
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