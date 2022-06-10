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Дания поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, но ждет заключения Еврокомиссии – глава МИД

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Украина принадлежит европейской семье, отметил Кофод
Украина принадлежит европейской семье, отметил Кофод
Фото: EPA

Дания полностью поддерживает европейское стремление Украины. Об этом в комментарии "Европейской правде", опубликованном 10 июня, заявил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод.

"Именно поэтому Дания также поддержала скорейшее инициирование процесса, необходимого для обработки запроса. Сейчас мы ожидаем заключения Европейской комиссии относительно того, насколько Украина отвечает критериям, необходимым для продолжения процесса", – отметил глава МИД.

По словам Кофода, Дания "совершенно сосредоточена на помощи Украине в реформах, необходимых для получения статуса кандидата и приближения к ЕС".

"Украина принадлежит европейской семье", – резюмировал он.

Bloomberg сообщило 9 июня, что против предоставления Украине статуса кандидата выступают Дания и Нидерланды, за – большинство стран ЕС, включая Италию. Германия, как пишет агентство, заявила, что результатом саммита лидеров ЕС в июне может стать условный статус кандидата для Украины.

СМИ писали, что Франция, Нидерланды и Австрия являются противниками предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе в июне. Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил 10 июня, что Австрия поддержит предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, если его получат страны Западных Балкан и Молдова.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала 9 июня, что три страны Европейского союза выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. В то же время она не уточнила, о каких именно государствах идет речь.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

Опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении, Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля передала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Через 10 дней Украина передала ответы на первую часть опросника. 9 мая Зеленский сообщил, что Украина подготовила вторую часть. Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что не знает ни одной страны, которая бы открыто выступала против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. Однако премьер-министр Италии Марио Драги заявил 31 мая, что почти все основные государства ЕС, кроме Италии, выступают против кандидатства Украины на членство в ЕС. 

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Еврокомиссия подготовит заключение для Европейского совета по заявке Украины "очень быстро".

Теги: Украина, Дания, Еврокомиссия, реформы, Европейский союз, МИД Дании, Европа, Евросоюз, вступ, членство, Йеппе Кофод, ЕС
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