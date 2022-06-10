Австрия поддержит предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, если его получат страны Западных Балкан и Молдова – Нехаммер

Такое условие 10 июня в Таллинне на пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Кайей Каллас озвучил канцлер Австрии Карл Нехаммер, его цитирует OÖNachrichten.

В то же время Каллас призвала воспользоваться такой возможностью, поскольку все силы в Украине сейчас готовы проводить сложные реформы.

Окно возможностей короткое, позже могут возникнуть разногласия и будет все труднее, предупредила премьер Эстонии.

Что касается возможного вступления Украины в ЕС, Нехаммер выступил за создание европейской подготовительной зоны в качестве промежуточного этапа между сотрудничеством и полноправным членством в Евросоюзе, сообщается на сайте правительства Австрии.

"Это подготовительное пространство укрепит сотрудничество с ЕС и позволит Украине постепенно приблизиться к европейским стандартам", – отметил Нехаммер.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила 9 июня, что три страны Европейского союза выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. В то же время она не уточнила, о каких именно государствах идет речь.

"Я уверена, что 24 июня [на саммите ЕС] ни один из лидеров Европейского союза не сможет сказать Украине "нет", – считает вице-премьер. – Мы настаиваем, что решение о предоставлении Украине статуса кандидата – это только начало процесса и не нужно весь свой политический скептицизм и капитал тратить на противостояние этому. Это начало процесса, это шанс, которым Украина либо воспользуется, либо не воспользуется".

СМИ писали, что Франция, Нидерланды и Австрия являются противниками предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе в июне.

По данным Bloomberg, против предоставления Украине статуса кандидата выступают Дания и Нидерланды, за – большинство стран ЕС, включая Италию. Германия, как пишет агентство, заявила, что результатом саммита лидеров ЕС в июне может стать условный статус кандидата для Украины.

Сейчас в ЕС входит 27 стран. Последнее расширение блока состоялось в 2013 году – к ЕС присоединилась Хорватия. Вступление Хорватии в ЕС заняло 10 лет (с момента заявки на членство в 2003 году до вступления в 2013 году). В начале 2020 года Европейский союз покинула Великобритания.