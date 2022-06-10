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Австрия поддержит предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, если его получат страны Западных Балкан и Молдова – Нехаммер

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Нехаммер назвал условие поддержки Австрией предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС
Нехаммер назвал условие поддержки Австрией предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС
Фото: EPA

Если Украине будет предоставлен статус кандидата в члены Европейского союза, то такой же статус должны получить государства Западных Балкан и Молдова.

Такое условие 10 июня в Таллинне на пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Кайей Каллас озвучил канцлер Австрии Карл Нехаммер, его цитирует OÖNachrichten.

В то же время Каллас призвала воспользоваться такой возможностью, поскольку все силы в Украине сейчас готовы проводить сложные реформы.

Окно возможностей короткое, позже могут возникнуть разногласия и будет все труднее, предупредила премьер Эстонии.

Что касается возможного вступления Украины в ЕС, Нехаммер выступил за создание европейской подготовительной зоны в качестве промежуточного этапа между сотрудничеством и полноправным членством в Евросоюзе, сообщается на сайте правительства Австрии.

"Это подготовительное пространство укрепит сотрудничество с ЕС и позволит Украине постепенно приблизиться к европейским стандартам", – отметил Нехаммер.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила 9 июня, что три страны Европейского союза выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. В то же время она не уточнила, о каких именно государствах идет речь.

"Я уверена, что 24 июня [на саммите ЕС] ни один из лидеров Европейского союза не сможет сказать Украине "нет", – считает вице-премьер. – Мы настаиваем, что решение о предоставлении Украине статуса кандидата – это только начало процесса и не нужно весь свой политический скептицизм и капитал тратить на противостояние этому. Это начало процесса, это шанс, которым Украина либо воспользуется, либо не воспользуется".

СМИ писали, что Франция, Нидерланды и Австрия являются противниками предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе в июне.

По данным Bloomberg, против предоставления Украине статуса кандидата выступают Дания и Нидерланды, за – большинство стран ЕС, включая Италию. Германия, как пишет агентство, заявила, что результатом саммита лидеров ЕС в июне может стать условный статус кандидата для Украины.

Сейчас в ЕС входит 27 стран. Последнее расширение блока состоялось в 2013 году – к ЕС присоединилась Хорватия. Вступление Хорватии в ЕС заняло 10 лет (с момента заявки на членство в 2003 году до вступления в 2013 году). В начале 2020 года Европейский союз покинула Великобритания

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

Опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении, Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля передала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Через 10 дней Украина передала ответы на первую часть опросника. 9 мая Зеленский сообщил, что Украина подготовила вторую часть. Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что не знает ни одной страны, которая бы открыто выступала против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. Однако премьер-министр Италии Марио Драги заявил 31 мая, что почти все основные государства ЕС, кроме Италии, выступают против кандидатства Украины на членство в ЕС. 

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Еврокомиссия подготовит заключение для Европейского совета по заявке Украины "очень быстро".

Теги: Украина, Молдова, Эстония, Австрия, правительство, реформы, Балканы, Таллинн, Европейский союз, Евросоюз, пресс-конференция, визит, премьер-министр, вступ, сотрудничество, членство, Кая Каллас, ЕС, Карл Нехаммер
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