Канцлер Австрии призвал ввести промежуточный этап для вступления Украины в ЕС

Украина в настоящее время "борется за свое политическое и территориальное выживание", отметил Нехаммер Фото: EPA

Об этом 5 июня пишет Reuters.

По мнению Нехаммера, это позволит обоим странам шаг за шагом укреплять сотрудничество с ЕС и лучше адаптироваться к стандартам Евросоюза.

Глава правительства Австрии отметил, что Украина в настоящее время "борется за свое политическое и территориальное выживание", а все усилия стран Запада "в первую очередь направлены на прекращение российской агрессивной войны".

Поэтому на таком этапе "быстрое полное присоединение к союзу в любом случае не может быть насущной проблемой", считает Нехаммер.

Говоря о дискуссиях относительно членства Украины в ЕС, канцлер Австрии подчеркнул, что необходимо избавиться от эмоций, добавив, что быстрое вступление Украины в Евросоюз "нереалистично".

Нехаммер также сказал, что поддерживает идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании нового типа политического европейского сообщества стран, которые стремятся присоединиться к ЕС.

СМИ писали, что Франция, Нидерланды и Австрия являются противниками предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе в июне.