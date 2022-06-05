Канцлер Австрии призвал ввести промежуточный этап для вступления Украины в ЕС

Об этом 5 июня пишет Reuters.
По мнению Нехаммера, это позволит обоим странам шаг за шагом укреплять сотрудничество с ЕС и лучше адаптироваться к стандартам Евросоюза.
Глава правительства Австрии отметил, что Украина в настоящее время "борется за свое политическое и территориальное выживание", а все усилия стран Запада "в первую очередь направлены на прекращение российской агрессивной войны".
Поэтому на таком этапе "быстрое полное присоединение к союзу в любом случае не может быть насущной проблемой", считает Нехаммер.
Говоря о дискуссиях относительно членства Украины в ЕС, канцлер Австрии подчеркнул, что необходимо избавиться от эмоций, добавив, что быстрое вступление Украины в Евросоюз "нереалистично".
Нехаммер также сказал, что поддерживает идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании нового типа политического европейского сообщества стран, которые стремятся присоединиться к ЕС.
СМИ писали, что Франция, Нидерланды и Австрия являются противниками предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе в июне.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, на котором было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
Опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении, Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля передала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Через 10 дней Украина передала ответы на первую часть опросника. 9 мая Зеленский сообщил, что Украина подготовила вторую часть. Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне.
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что не знает ни одной страны, которая бы открыто выступала против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. Однако премьер-министр Италии Марио Драги заявил 31 мая, что почти все основные государства ЕС, кроме Италии, выступают против кандидатства Украины на членство в ЕС.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Еврокомиссия подготовит заключение для Европейского совета по заявке Украины "очень быстро".