ГОРДОН
 
 
МИР

Канцлер Австрии призвал ввести промежуточный этап для вступления Украины в ЕС

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украина в настоящее время "борется за свое политическое и территориальное выживание", отметил Нехаммер
Украина в настоящее время "борется за свое политическое и территориальное выживание", отметил Нехаммер
Фото: EPA

Канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал к промежуточному этапу между сотрудничеством и полноправным членством Украины и Молдовы в Европейском союзе.

Об этом 5 июня пишет Reuters.

По мнению Нехаммера, это позволит обоим странам шаг за шагом укреплять сотрудничество с ЕС и лучше адаптироваться к стандартам Евросоюза.

Глава правительства Австрии отметил, что Украина в настоящее время "борется за свое политическое и территориальное выживание", а все усилия стран Запада "в первую очередь направлены на прекращение российской агрессивной войны".

Поэтому на таком этапе "быстрое полное присоединение к союзу в любом случае не может быть насущной проблемой", считает Нехаммер.

Говоря о дискуссиях относительно членства Украины в ЕС, канцлер Австрии подчеркнул, что необходимо избавиться от эмоций, добавив, что быстрое вступление Украины в Евросоюз "нереалистично".

Нехаммер также сказал, что поддерживает идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании нового типа политического европейского сообщества стран, которые стремятся присоединиться к ЕС.

СМИ писали, что Франция, Нидерланды и Австрия являются противниками предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе в июне.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, на котором было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

Опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении, Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля передала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Через 10 дней Украина передала ответы на первую часть опросника. 9 мая Зеленский сообщил, что Украина подготовила вторую часть. Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что не знает ни одной страны, которая бы открыто выступала против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. Однако премьер-министр Италии Марио Драги заявил 31 мая, что почти все основные государства ЕС, кроме Италии, выступают против кандидатства Украины на членство в ЕС.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Еврокомиссия подготовит заключение для Европейского совета по заявке Украины "очень быстро".

Теги: Россия, Украина, Австрия, правительство, агрессия, вторжение, Европейский союз, Евросоюз, премьер-министр, вступ, членство, ЕС, Карл Нехаммер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Сумская: Я перестала отвечать этим зомби, которые писали, что мы сами себя бомбим. И среди них есть близкие люди, родственники
  Сумская: Я перестала отвечать этим зомби, которые писали, что мы сами себя бомбим. И среди них есть близкие люди, родственники
"Прощались и не знали, увидимся ли снова". Осадчая показала фото с отцом после разлуки
"Прощались и не знали, увидимся ли снова". Осадчая показала фото с отцом после разлуки
  "Порешать можно было почти со всеми, кроме отца Зеленского". Анатолий Анатолич рассказал, как договаривался в институте за оценки
  "Порешать можно было почти со всеми, кроме отца Зеленского". Анатолий Анатолич рассказал, как договаривался в институте за оценки
Цибульская об антивоенных высказываниях Галкина, Земфиры и Панина: Ничего на дух не переношу с той стороны
Цибульская об антивоенных высказываниях Галкина, Земфиры и Панина: Ничего на дух не переношу с той стороны
  "Старались лично меня денацифицировать". Хлывнюк показал осколок российской мины, который попал ему в лицо
  "Старались лично меня денацифицировать". Хлывнюк показал осколок российской мины, который попал ему в лицо G
Дмитрий ГОРДОН
Вышиванку Зеленского продали на аукционе в Вашингтоне за $100 тыс.
Вышиванку Зеленского продали на аукционе в Вашингтоне за $100 тыс.
  Елизавета II во время чаепития с Медвежонком Паддингтоном по случаю платинового юбилея рассекретила, что хранит в своей сумочке. Видео
  Елизавета II во время чаепития с Медвежонком Паддингтоном по случаю платинового юбилея рассекретила, что хранит в своей сумочке. Видео
"Сегодня впервые в этом году попал в магазины с вещами". Кулеба сделал селфи в новой футболке с желто-синим принтом
"Сегодня впервые в этом году попал в магазины с вещами". Кулеба сделал селфи в новой футболке с желто-синим принтом
Шакира и Пике официально подтвердили слухи о расставании после 11 лет совместной жизни
Шакира и Пике официально подтвердили слухи о расставании после 11 лет совместной жизни
"Это то, о чем мечтаю! И так будет". Мозговая показала тату на руке в виде трезубца с мечом на фоне цветов и объяснила его значение
"Это то, о чем мечтаю! И так будет". Мозговая показала тату на руке в виде трезубца с мечом на фоне цветов и объяснила его значение
  "В бункере сдохло пуйло". Леся Никитюк вместе со Степаном Гигой спела о победе Украины над российскими оккупантами. Видео
  "В бункере сдохло пуйло". Леся Никитюк вместе со Степаном Гигой спела о победе Украины над российскими оккупантами. Видео
Бывший пресс-секретарь Зеленского вышла замуж. Фото
Бывший пресс-секретарь Зеленского вышла замуж. Фото
Metallica собрала $1 млн в поддержку Украины
Metallica собрала $1 млн в поддержку Украины
  Фагот: В Харькове были пророссийские настроения. У меня яркий пример – мой старший брат. С ним зарубы и до этого момента идут
  Фагот: В Харькове были пророссийские настроения. У меня яркий пример – мой старший брат. С ним зарубы и до этого момента идут
"В эту ужасную дату хочу, чтобы каждый из нас помолился за наших героев". Осадчая поблагодарила украинских защитников
"В эту ужасную дату хочу, чтобы каждый из нас помолился за наших героев". Осадчая поблагодарила украинских защитников
"Ты будешь самой лучшей мамой". Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Брайан Остин Грин показал беременную возлюбленную
"Ты будешь самой лучшей мамой". Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Брайан Остин Грин показал беременную возлюбленную
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Фагот: В Харькове были пророссийские настроения. У меня яркий пример – мой старший брат. С ним зарубы и до этого момента идут (62741)
2
"Порешать можно было почти со всеми, кроме отца Зеленского". Анатолий Анатолич рассказал, как договаривался в институте за оценки (32001)
3
Хлывнюк: Когда Pink Floyd предложила записать песню с моим вокалом, я офигел (28875) G
4
Тринчер в купальнике похвасталась отдыхом в Буковеле (26938)
5
Арестович: Даже воевать мешает ненависть. Даже врагов нужно любить – так в них легче целиться (23909)
6
Стало известно, в каких странах теперь будет выступать замалчивающая российскую агрессию в Украине Ани Лорак (21188)
7
Сенцов: Кровь убитых детей Бучи и изнасилованных женщин – на руках того Серебренникова, который говорит, что нужно помогать российским солдатам (16089)
8
"Сегодня впервые в этом году попал в магазины с вещами". Кулеба сделал селфи в новой футболке с желто-синим принтом (12610)
 
 
 
 