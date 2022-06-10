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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне планировали принудительную паспортизацию жителей Киевской области документами СССР – СБУ

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СБУ обнаружила схрон с бланками паспортов советского образца
СБУ обнаружила схрон с бланками паспортов советского образца
Фото: ssu.gov.ua

Российские войска планировали принудительно паспортизировать жителей Киевской области документами СССР, который прекратил существование в 1991 году. Об этом 10 июня сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

"В случае захвата Киевской области российские оккупанты планировали создать здесь оккупационную администрацию и организовать псевдореферендум для провозглашения местной республики. Всех жителей хотели взять на учет и в обмен на украинские документы принудительно раздать паспорта СССР – по крайней мере, на первое время, до выдачи документов РФ", – сообщили в пресс-центре.

В СБУ отметили, что об этом свидетельствуют данные, которые военная контрразведка ведомства получила на позициях захватчиков, а также поведение оккупантов на захваченных территориях Украины.

"В частности, обнаружен вражеский схрон с бланками паспортов бывшего СССР. Он был обустроен в заброшенном доме близ города Макаров Бучанского района. Во время его осмотра правоохранители изъяли сотни незаполненных советских паспортов. Примечательно, что эти бланки были именно украинского образца– от имени УССР. То есть все надписи на них выполнены не только на русском, но и на украинском языке. Причем, подобная серия не производилась в Украине с 1990 года. Таким образом, все обнаруженные бланки были завезены из России в начале полномасштабной агрессии против нашего государства", – сообщили в СБУ.

ВИДЕО
Видео: Служба безпеки України / YouTube
Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение. 

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторых похоронили в братских могилах. 

По состоянию на начало июня в Киевской области были найдены тела более 1300 мирных жителей, убитых оккупантами. По данным полиции, большинство из них были убиты из стрелкового оружия. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, СССР, паспорт, Киевская область, война России против Украины
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