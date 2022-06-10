Россияне планировали принудительную паспортизацию жителей Киевской области документами СССР – СБУ

"В случае захвата Киевской области российские оккупанты планировали создать здесь оккупационную администрацию и организовать псевдореферендум для провозглашения местной республики. Всех жителей хотели взять на учет и в обмен на украинские документы принудительно раздать паспорта СССР – по крайней мере, на первое время, до выдачи документов РФ", – сообщили в пресс-центре.

В СБУ отметили, что об этом свидетельствуют данные, которые военная контрразведка ведомства получила на позициях захватчиков, а также поведение оккупантов на захваченных территориях Украины.

"В частности, обнаружен вражеский схрон с бланками паспортов бывшего СССР. Он был обустроен в заброшенном доме близ города Макаров Бучанского района. Во время его осмотра правоохранители изъяли сотни незаполненных советских паспортов. Примечательно, что эти бланки были именно украинского образца– от имени УССР. То есть все надписи на них выполнены не только на русском, но и на украинском языке. Причем, подобная серия не производилась в Украине с 1990 года. Таким образом, все обнаруженные бланки были завезены из России в начале полномасштабной агрессии против нашего государства", – сообщили в СБУ.

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Видео: Служба безпеки України / YouTube