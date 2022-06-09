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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Макаренко: В поселке под Киевом мы создали подразделение, нас было 30 мужчин. Решили уходить, когда я понял, что россияне зайдут через 15 минут

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Макаренко: Мои соседи меня не подвели они оказались достойными людьми
Макаренко: Мои соседи меня не подвели – они оказались достойными людьми
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Анатолий Макаренко, капитан 1-го ранга в запасе, генерал-лейтенант таможенной службы, который в 2009–2010 и 2014–2015 годах возглавлял украинскую таможню, в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что вместе с жителями своего поселка под Ирпенем Киевской области уехали оттуда незадолго до того, как его захватили российские оккупанты.

"В нашем поселке осталось много мужчин, у многих было оружие. Первое, что мы сделали: провели оценку своих сил и средств. Боевой расчет, организация системы связи, системы оповещения, системы взаимодействия с флангами. Как учили – ничего нового за столетие никто не придумал. Все это было сделано, оценили свой ресурс и решили, что мы свой поселок будем защищать. Тогда мы еще не понимали, с кем имеем дело. Как показала практика, решение изначально, наверное, было правильным. Но последующие события – постоянные артобстрелы, серая зона…" – сказал Макаренко.

По его словам, из поселка им пришлось эвакуироваться самостоятельно, без сторонней помощи.

"Мы создали подразделение, около 30 мужчин. Потом некоторые начали уезжать – не у каждого есть характер, у кого-то обстоятельства: жены, семьи, родители. Эта ситуация уникальна для каждого. Я никого не осуждаю. Но до какой-то грани ты должен быть мужиком, а потом принимаешь решение. Мои соседи меня не подвели – они оказались достойными людьми. И мы пробыли на нашей территории до 20 марта. Когда вокруг уже все горело. И я чувствовал, что буквально 15–20 минут, и они зайдут – тогда мы приняли решение уходить. Создали колонну и вышли из поселка. На автомобилях, очень рискованно, самостоятельно – нам никто не помогал, мы сами себе были волонтеры, охрана и оборона", – резюмировал Макаренко.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение. 

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторых похоронили в братских могилах. 

По состоянию на начало июня в Киевской области были найдены тела более 1300 мирных жителей, убитых оккупантами. По данным полиции, большинство из них были убиты из стрелкового оружия. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, оружие, Киевская область, оборона, Анатолий Макаренко, Ирпень, война России против Украины, российские оккупанты
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