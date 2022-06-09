Макаренко: В поселке под Киевом мы создали подразделение, нас было 30 мужчин. Решили уходить, когда я понял, что россияне зайдут через 15 минут

"В нашем поселке осталось много мужчин, у многих было оружие. Первое, что мы сделали: провели оценку своих сил и средств. Боевой расчет, организация системы связи, системы оповещения, системы взаимодействия с флангами. Как учили – ничего нового за столетие никто не придумал. Все это было сделано, оценили свой ресурс и решили, что мы свой поселок будем защищать. Тогда мы еще не понимали, с кем имеем дело. Как показала практика, решение изначально, наверное, было правильным. Но последующие события – постоянные артобстрелы, серая зона…" – сказал Макаренко.

По его словам, из поселка им пришлось эвакуироваться самостоятельно, без сторонней помощи.

"Мы создали подразделение, около 30 мужчин. Потом некоторые начали уезжать – не у каждого есть характер, у кого-то обстоятельства: жены, семьи, родители. Эта ситуация уникальна для каждого. Я никого не осуждаю. Но до какой-то грани ты должен быть мужиком, а потом принимаешь решение. Мои соседи меня не подвели – они оказались достойными людьми. И мы пробыли на нашей территории до 20 марта. Когда вокруг уже все горело. И я чувствовал, что буквально 15–20 минут, и они зайдут – тогда мы приняли решение уходить. Создали колонну и вышли из поселка. На автомобилях, очень рискованно, самостоятельно – нам никто не помогал, мы сами себе были волонтеры, охрана и оборона", – резюмировал Макаренко.

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