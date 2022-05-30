Саперы Нацгвардии обезвредили более 10,5 тыс. взрывоопасных предметов в Киевской области – МВД

Об этом 30 мая в Facebook сообщил пресс-центр МВД Украины.

"Саперы Нацгвардии продолжают разминирование территории Киевской области, освобожденной от оккупационных войск почти два месяца назад. За это время гвардейские саперы обнаружили и обезвредили около 10,5 тыс. взрывоопасных предметов, – говорится в сообщении. – Тем не менее работа продолжается и на отдельных участках до сих пор очень много неразорванных снарядов, мин и растяжек, которые нужно обезвреживать".

В МВД отмечали, что по состоянию на 20 мая в Киевской области разминированы только ключевые магистральные автодороги.

"Говорить о полном разминировании территорий Киевской области пока как минимум рано, на это уйдет по крайней мере несколько лет", – сказал в эфире национального телемарафона заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

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