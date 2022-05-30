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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Саперы Нацгвардии обезвредили более 10,5 тыс. взрывоопасных предметов в Киевской области – МВД

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Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в МВД
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в МВД
Фото: МВС України / Facebook

Саперы Национальной гвардии Украины обнаружили на территориях Киевской области, которые около месяца находились в оккупации после вторжения РФ, более 10 тыс. взрывоопасных предметов.

Об этом 30 мая в Facebook сообщил пресс-центр МВД Украины.

"Саперы Нацгвардии продолжают разминирование территории Киевской области, освобожденной от оккупационных войск почти два месяца назад. За это время гвардейские саперы обнаружили и обезвредили около 10,5 тыс. взрывоопасных предметов, – говорится в сообщении. – Тем не менее работа продолжается и на отдельных участках до сих пор очень много неразорванных снарядов, мин и растяжек, которые нужно обезвреживать".

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/380890624066593

В МВД отмечали, что по состоянию на 20 мая в Киевской области разминированы только ключевые магистральные автодороги.

"Говорить о полном разминировании территорий Киевской области пока как минимум рано, на это уйдет по крайней мере несколько лет", – сказал в эфире национального телемарафона заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) 11 апреля заявляли, что, по предварительным оценкам, в Украине обследовать и разминировать необходимо около 300 тыс. км² территории. Это почти половина территории страны, подчеркнули в ведомстве.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине обезвредили более 97,5 тыс. взрывоопасных предметов, сообщили в ГСЧС 7 мая.

Теги: МВД, Украина, оккупация, Национальная гвардия, саперы, вторжение, война России против Украины, разминирование, российские оккупанты
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