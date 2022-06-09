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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Храни вас Бог" написали оккупанты украинским школьникам в разгромленной и заминированной школе – CNN

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Солдаты РФ оставили множественные послания украинским детям
Солдаты РФ  оставили множественные послания украинским детям
Фото: edition.cnn.com

Телеканал CNN опубликовал репортаж о школе в селе Катюжанка в Вышгородском районе Киевской области, которую оккупанты ограбили и разрушили, а перед уходом заминировали. При этом оставили послание детям с призывами "быть честными" и "нести мир".

Катюжанская школа была штабом российских военных почти месяц, все оборудование, по словам директора Николая Микитчика, украдено или разбито. Во дворе школы  – кладбище, а футбольное поле изрыто окопами.

В одном из разрушенных классов на доске, висящей прямо под портретом Исаака Ньютона, написано мелом письмо, адресованное ученикам и подписанное "русские".

"Дети, извините за такой беспорядок, мы пытались спасти школу, но был обстрел. Живите спокойно, берегите себя и не повторяйте ошибок своих старших. Украина и Россия – один народ", – говорится в нем.

Фото: edition.cnn.com
Фото: edition.cnn.com

Микитчик сказал CNN, что российские войска "ничего не оставили в школе" и что он почувствовал "отвращение", когда прочитал записку.

"Угробили компьютеры, вынесли жесткие диски, забрали ноутбуки, принтеры, в школе ничего не оставили! Это варварство и лицемерие", – он сказал.

По словам директора, на территории школы были обнаружены три противотанковые мины и несколько светошумовых гранат. Ущерб, по его подсчетам, составляет более 5 млн грн, и он не представляет, когда дети теперь смогут вернуться к учебе.

"Все вывезли, даже кабели украли. У нас были электрические кабели из медной проволоки, и украли 100 метров кабеля", – рассказывает он журналистам.

В то же время в другой записке, оставленной в школе, говорится: "Будьте честны друг с другом, протяните руку помощи всем, кто в ней нуждается. Станьте врачами, инженерами, учителями — теми, кто приносит мир!" – цитирует послание директор школы.

Контекст:

Село Катюжанка в Киевской области оказалось под российской оккупацией почти сразу после начала полномасштабного вторжения РФ и пробыло в такой ситуации около месяца.

Как сообщали "Схемы", после освобождения Катюжанки в школе, кроме окопов и брошенной техники, начали находить литературу о Великой Отечественной войне, портреты Ленина и даже дневники солдат. У военных было достаточно времени, чтобы писать "мемуары". В одном из дневников офицер российской армии анализирует стратегию военных РФ, почему они приехали в Украину, и рассказывает, как проводил допрос украинцев.

Теги: Россия, Украина, Киевская область, армия РФ, вторжение, мародеры, война России против Украины, школы, разрушения, российские оккупанты
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