"Храни вас Бог" написали оккупанты украинским школьникам в разгромленной и заминированной школе – CNN

Катюжанская школа была штабом российских военных почти месяц, все оборудование, по словам директора Николая Микитчика, украдено или разбито. Во дворе школы – кладбище, а футбольное поле изрыто окопами.

В одном из разрушенных классов на доске, висящей прямо под портретом Исаака Ньютона, написано мелом письмо, адресованное ученикам и подписанное "русские".



"Дети, извините за такой беспорядок, мы пытались спасти школу, но был обстрел. Живите спокойно, берегите себя и не повторяйте ошибок своих старших. Украина и Россия – один народ", – говорится в нем.

Фото: edition.cnn.com

Микитчик сказал CNN, что российские войска "ничего не оставили в школе" и что он почувствовал "отвращение", когда прочитал записку.

"Угробили компьютеры, вынесли жесткие диски, забрали ноутбуки, принтеры, в школе ничего не оставили! Это варварство и лицемерие", – он сказал.

По словам директора, на территории школы были обнаружены три противотанковые мины и несколько светошумовых гранат. Ущерб, по его подсчетам, составляет более 5 млн грн, и он не представляет, когда дети теперь смогут вернуться к учебе.

"Все вывезли, даже кабели украли. У нас были электрические кабели из медной проволоки, и украли 100 метров кабеля", – рассказывает он журналистам.

В то же время в другой записке, оставленной в школе, говорится: "Будьте честны друг с другом, протяните руку помощи всем, кто в ней нуждается. Станьте врачами, инженерами, учителями — теми, кто приносит мир!" – цитирует послание директор школы.