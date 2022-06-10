В Киевской области укреплены оборонные линии и усилен личный состав военных – глава ОВА

"В настоящее время в информационном пространстве распространяется информация о повторном наступлении на столичный регион. В Киевской области в круглосуточном усиленном режиме работает оперативный штаб. В Киевской области укреплены оборонные линии и усилен личный состав военных", – сказал он.

Кулеба призвал всех быть бдительными, "потреблять информацию из надежных источников и соблюдать правила безопасности во время военного положения".