В Киевской области укреплены оборонные линии и усилен личный состав военных – глава ОВА

"В настоящее время в информационном пространстве распространяется информация о повторном наступлении на столичный регион. В Киевской области в круглосуточном усиленном режиме работает оперативный штаб. В Киевской области укреплены оборонные линии и усилен личный состав военных", – сказал он.
Кулеба призвал всех быть бдительными, "потреблять информацию из надежных источников и соблюдать правила безопасности во время военного положения".
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе (наиболее интенсивно), в Харьковской области и в южной части страны.
6 июня президент Владимир Зеленский заявил, что считает маловероятной ситуацию, при которой со стороны Беларуси в Украину снова вторгнутся захватчики. "Мы готовимся ко всем рискам вторжения, но пока наши аналитики, эксперты не видят реальных рисков повторного вторжения из Беларуси", – сказал Зеленский.