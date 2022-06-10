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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киевской области укреплены оборонные линии и усилен личный состав военных – глава ОВА

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Кулеба: В Киевской области в круглосуточном усиленном режиме работает оперативный штаб
Кулеба: В Киевской области в круглосуточном усиленном режиме работает оперативный штаб
Фото: Олексій Кулеба / Facebook

В Киевской области укреплены оборонные линии и усилен личный состав военных. Об этом сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram 9 июня.

"В настоящее время в информационном пространстве распространяется информация о повторном наступлении на столичный регион. В Киевской области в круглосуточном усиленном режиме работает оперативный штаб. В Киевской области укреплены оборонные линии и усилен личный состав военных", – сказал он.

Кулеба призвал всех быть бдительными, "потреблять информацию из надежных источников и соблюдать правила безопасности во время военного положения".

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе (наиболее интенсивно), в Харьковской области и в южной части страны.

6 июня президент Владимир Зеленский заявил, что считает маловероятной ситуацию, при которой со стороны Беларуси в Украину снова вторгнутся захватчики. "Мы готовимся ко всем рискам вторжения, но пока наши аналитики, эксперты не видят реальных рисков повторного вторжения из Беларуси", – сказал Зеленский.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Киев, Киевская область, наступление, война России против Украины, Алексей Кулеба
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