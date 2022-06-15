Зеленский, премьеры Албании, Черногории и Северной Македонии поддержали предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС

Об этом на совместном брифинге в Киеве с главами правительств Албании и Черногории (Эди Рамой и Дританом Абазовичем) сообщил Зеленский.
Мероприятие транслировалось в Facebook Офиса президента Украины.
"Я благодарен… за принятие совместного заявления о поддержке предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС, – сказал Зеленский. – Наши страны должны быть полноправными членами ЕС, и мы соглашаемся с тем, что наши державы не являются конкурентами на этом европейском пути, а только усиливают возможности друг друга".
По словам президента, "эта встреча показывает поддержку премьер-министрами, а значит, народами нашей территориальной целостности, нашего суверенитета, нашего курса на полноправное членство в Евросоюзе, а также необходимость привлечь всех российских военных преступников к ответственности за то, что они наделали против Украины на нашей земле и против Европы".
Абазович и Рама до встречи с Зеленским посетили освобожденные в начале апреля от российских оккупантов Ирпень и Бородянку Киевской области.
23–24 июня пройдет саммит ЕС, на котором будут рассматривать вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Bloomberg писало, что к тому времени (17 июня) Еврокомиссия порекомендует предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС "на условиях, связанных с верховенством закона и борьбой с коррупцией".
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала 9 июня, что три страны Европейского союза выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. В то же время она не уточнила, о каких именно государствах идет речь.
СМИ писали, что Франция, Нидерланды и Австрия являются противниками предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе в июне. Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил 10 июня, что Австрия поддержит предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, если его получат страны Западных Балкан и Молдова.
Bloomberg сообщило 9 июня, что против предоставления Украине статуса кандидата выступают Дания и Нидерланды, за – большинство стран ЕС, включая Италию. Германия, как пишет агентство, заявила, что результатом саммита лидеров ЕС в июне может стать условный статус кандидата для Украины.
Глава МИД Дании отметил 10 июня, что его страна полностью поддерживает европейское стремление Украины, но ждет заключения Еврокомиссии.