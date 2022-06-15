Зеленский, премьеры Албании, Черногории и Северной Македонии поддержали предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС

Зеленский отметил, что Украина и балканские страны не являются конкурентами на европейском пути Фото: president.gov.ua

Об этом на совместном брифинге в Киеве с главами правительств Албании и Черногории (Эди Рамой и Дританом Абазовичем) сообщил Зеленский.

Мероприятие транслировалось в Facebook Офиса президента Украины.

"Я благодарен… за принятие совместного заявления о поддержке предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС, – сказал Зеленский. – Наши страны должны быть полноправными членами ЕС, и мы соглашаемся с тем, что наши державы не являются конкурентами на этом европейском пути, а только усиливают возможности друг друга".

По словам президента, "эта встреча показывает поддержку премьер-министрами, а значит, народами нашей территориальной целостности, нашего суверенитета, нашего курса на полноправное членство в Евросоюзе, а также необходимость привлечь всех российских военных преступников к ответственности за то, что они наделали против Украины на нашей земле и против Европы".

Абазович и Рама до встречи с Зеленским посетили освобожденные в начале апреля от российских оккупантов Ирпень и Бородянку Киевской области.

23–24 июня пройдет саммит ЕС, на котором будут рассматривать вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Bloomberg писало, что к тому времени (17 июня) Еврокомиссия порекомендует предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС "на условиях, связанных с верховенством закона и борьбой с коррупцией".