Украина должна получить статус кандидата в члены ЕС как можно скорее – президент Румынии

Такое мнение 15 июня в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном на авиабазе НАТО Михаил Когэлничану (бывшая 57-я авиабаза) выразил президент Румынии Клаус Йоханнис, сообщается на сайте главы румынского государства.
СМИ спросили Йоханниса, существует ли во время его консультаций с лидерами ЕС консенсус по возможным кандидатурам Молдовы, Украины и Грузии для вступления в Евросоюз.
"Что касается заявки на присоединение Украины, Молдовы и Грузии, то этот вопрос неоднократно обсуждался и ожидается, что к концу этого месяца у нас будет решение. Комиссия работает над этим вопросом, – ответил президент. – Я могу говорить только от себя и от имени Румынии, я говорил и повторю: по моему мнению, статус кандидата должен быть предоставлен как можно скорее. Это решение, которое было бы правильным с моральной точки зрения, решение, которое было бы правильным с экономической точки зрения, и это решение, которое было бы правильным с точки зрения безопасности".
23–24 июня пройдет саммит ЕС, на котором будут рассматривать вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Bloomberg писало, что к тому времени (17 июня) Еврокомиссия порекомендует предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС "на условиях, связанных с верховенством закона и борьбой с коррупцией".
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала историческим решение, которое предстоит принять Евросоюзу. Она отметила, что Украина за последние годы добилась многого, но много еще предстоит сделать. Заключение Еврокомиссии по вопросу предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС будет отображать это, сказала фон дер Ляйен.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала 9 июня, что три страны Европейского союза выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. В то же время она не уточнила, о каких именно государствах идет речь.
СМИ писали, что Франция, Нидерланды и Австрия являются противниками предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе в июне. Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил 10 июня, что Австрия поддержит предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, если его получат страны Западных Балкан и Молдова.
Bloomberg сообщило 9 июня, что против предоставления Украине статуса кандидата выступают Дания и Нидерланды, за – большинство стран ЕС, включая Италию. Германия, как пишет агентство, заявила, что результатом саммита лидеров ЕС в июне может стать условный статус кандидата для Украины.
Глава МИД Дании отметил 10 июня, что его страна полностью поддерживает европейское стремление Украины, но ждет заключения Еврокомиссии.