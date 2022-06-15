Украина должна получить статус кандидата в члены ЕС как можно скорее – президент Румынии

Йоханнис сделал заявление для прессы в ходе совместного с Макроном визита на авиабазу НАТО Михаил Когэлничану Фото: Klaus Iohannis / Facebook

Такое мнение 15 июня в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном на авиабазе НАТО Михаил Когэлничану (бывшая 57-я авиабаза) выразил президент Румынии Клаус Йоханнис, сообщается на сайте главы румынского государства.

СМИ спросили Йоханниса, существует ли во время его консультаций с лидерами ЕС консенсус по возможным кандидатурам Молдовы, Украины и Грузии для вступления в Евросоюз.

"Что касается заявки на присоединение Украины, Молдовы и Грузии, то этот вопрос неоднократно обсуждался и ожидается, что к концу этого месяца у нас будет решение. Комиссия работает над этим вопросом, – ответил президент. – Я могу говорить только от себя и от имени Румынии, я говорил и повторю: по моему мнению, статус кандидата должен быть предоставлен как можно скорее. Это решение, которое было бы правильным с моральной точки зрения, решение, которое было бы правильным с экономической точки зрения, и это решение, которое было бы правильным с точки зрения безопасности".

23–24 июня пройдет саммит ЕС, на котором будут рассматривать вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Bloomberg писало, что к тому времени (17 июня) Еврокомиссия порекомендует предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС "на условиях, связанных с верховенством закона и борьбой с коррупцией".

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала историческим решение, которое предстоит принять Евросоюзу. Она отметила, что Украина за последние годы добилась многого, но много еще предстоит сделать. Заключение Еврокомиссии по вопросу предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС будет отображать это, сказала фон дер Ляйен.