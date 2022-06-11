Кулеба о статусе кандидата в члены Евросоюза для Украины: Это разрушение многолетнего российского нарратива о том, что "Украину в ЕС не ждут"

Об этом 11 июня в Facebook сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Это win-win для всех. Нужно перепрыгнуть очередные стереотипы и страхи. Мы активно помогаем в этом европейским друзьям. Решающее мгновение уже близко", – написал министр.

Он рассказал, что 11 июня в Киеве состоялся "дружеский, содержательный разговор" президента Украины Владимира Зеленского с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Мы на финальной прямой к саммиту ЕС, на котором решится судьба статуса кандидата для Украины... Почему этот статус так важен? Он юридически укрепит Украину в проекте европейской интеграции. Это жирная точка после десятилетий европейской политики стратегической неопределенности по отношению к Украине. Неопределенности, которая перестала быть конструктивной. Это разрушение многолетнего российского нарратива о том, что "Украину в ЕС не ждут", – отметил Кулеба.

По его словам, вчерашние скептики в ЕС стали поклонниками предоставления Украине статуса кандидата, а "вчерашние вроде бы поклонники вдруг качнулись в скепсис" – "мы склоняем их обратно в позитив".

"Последние бастионы держатся, но отступят, если останутся в одиночестве. Меньшинство скептиков бросило против нас все контраргументы – от необходимости синхронизации с государствами Западных Балкан до обвинений в недостаточной устойчивости демократических институтов. Настоящее лицо каждого теперь видно и по результату украинцы оценят каждого", – подчеркнул глава МИД Украины.

По его мнению, весь путь евроинтеграции Украины – это "преодоление полосы препятствий по европейским стереотипам и страхам".

"Еще месяц назад было сложно представить, что мы придем в точку этой дискуссии, на порог исторического решения. Все, кто давно занимается евроинтеграцией Украины, понимают, что это квантовый скачок. Мы годами получали "пядь за пядью" и о статусе кандидата мечтали только самые смелые. Но новая реальность ускорила все и ныне мы бежим вверх отвесной стеной. Теперь никто из нас не смотрит вниз. Все смотрят вверх", – резюмировал Кулеба.

Фон дер Ляйен сообщила 11 июня, что прибыла с визитом в Киев для обсуждения евроинтеграции Украины. По итогам встречи с Зеленским она заявила, что Еврокомиссия подготовит заключение по заявке Украины на статус кандидата в члены ЕС к концу следующей недели.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Европейская комиссия 17 июня порекомендует предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС "на условиях, связанных с верховенством закона и борьбой с коррупцией".