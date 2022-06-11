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ПОЛИТИКА

Кулеба о статусе кандидата в члены Евросоюза для Украины: Это разрушение многолетнего российского нарратива о том, что "Украину в ЕС не ждут"

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Статус кандидата в члены ЕС юридически укрепит Украину в проекте европейской интеграции, отметил Кулеба
Статус кандидата в члены ЕС юридически укрепит Украину в проекте европейской интеграции, отметил Кулеба
Фото: EPA

Большинство стран Европейского союза понимают, что статус кандидата на членство в ЕС для Украины принесет только преимущества всей Европе.

Об этом 11 июня в Facebook сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Это win-win для всех. Нужно перепрыгнуть очередные стереотипы и страхи. Мы активно помогаем в этом европейским друзьям. Решающее мгновение уже близко", – написал министр.

Он рассказал, что 11 июня в Киеве состоялся "дружеский, содержательный разговор" президента Украины Владимира Зеленского с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.  

"Мы на финальной прямой к саммиту ЕС, на котором решится судьба статуса кандидата для Украины... Почему этот статус так важен? Он юридически укрепит Украину в проекте европейской интеграции. Это жирная точка после десятилетий европейской политики стратегической неопределенности по отношению к Украине. Неопределенности, которая перестала быть конструктивной. Это разрушение многолетнего российского нарратива о том, что "Украину в ЕС не ждут", – отметил Кулеба.

По его словам, вчерашние скептики в ЕС стали поклонниками предоставления Украине статуса кандидата, а "вчерашние вроде бы поклонники вдруг качнулись в скепсис" – "мы склоняем их обратно в позитив".

"Последние бастионы держатся, но отступят, если останутся в одиночестве. Меньшинство скептиков бросило против нас все контраргументы – от необходимости синхронизации с государствами Западных Балкан до обвинений в недостаточной устойчивости демократических институтов. Настоящее лицо каждого теперь видно и по результату украинцы оценят каждого", – подчеркнул глава МИД Украины.

По его мнению, весь путь евроинтеграции Украины – это "преодоление полосы препятствий по европейским стереотипам и страхам".

"Еще месяц назад было сложно представить, что мы придем в точку этой дискуссии, на порог исторического решения. Все, кто давно занимается евроинтеграцией Украины, понимают, что это квантовый скачок. Мы годами получали "пядь за пядью" и о статусе кандидата мечтали только самые смелые. Но новая реальность ускорила все и ныне мы бежим вверх отвесной стеной. Теперь никто из нас не смотрит вниз. Все смотрят вверх", – резюмировал Кулеба.

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/posts/10159881937103389

Фон дер Ляйен сообщила 11 июня, что прибыла с визитом в Киев для обсуждения евроинтеграции Украины. По итогам встречи с Зеленским она заявила, что Еврокомиссия подготовит заключение по заявке Украины на статус кандидата в члены ЕС к концу следующей недели.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Европейская комиссия 17 июня порекомендует предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС "на условиях, связанных с верховенством закона и борьбой с коррупцией".

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала 9 июня, что три страны Европейского союза выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. В то же время она не уточнила, о каких именно государствах идет речь.

СМИ писали, что Франция, Нидерланды и Австрия являются противниками предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе в июне. Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил 10 июня, что Австрия поддержит предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, если его получат страны Западных Балкан и Молдова.

Bloomberg сообщило 9 июня, что против предоставления Украине статуса кандидата выступают Дания и Нидерланды, за – большинство стран ЕС, включая Италию. Германия, как пишет агентство, заявила, что результатом саммита лидеров ЕС в июне может стать условный статус кандидата для Украины.

Глава МИД Дании отметил 10 июня, что его страна полностью поддерживает европейское стремление Украины, но ждет заключения Еврокомиссии.

Теги: Россия, Украина, Еврокомиссия, МИД Украины, Европейская комиссия, Балканы, евроинтеграция, Дмитрий Кулеба, Европейский союз, Владимир Зеленский, саммит, Урсула фон дер Ляйен, украинцы, президент, Евросоюз, борьба, визит, вступ, членство, ЕС
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