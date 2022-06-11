Ответ Евросоюза на заявку Украины относительно членства в ЕС покажет, есть ли будущее у Европы – Зеленский

Сейчас решающее время не только для Украины, но и для ЕС, отметил на брифинге с главой Еврокомиссии Зеленский Фото: president.gov.ua

Об этом 11 июня в Киеве на совместном брифинге с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский, его цитирует пресс-центр Офиса президента (ОПУ).

Мероприятие транслировалось в Facebook ОПУ.

"Сейчас, безусловно, решающее время. Не только для Украины, но и для Европейского союза, для всего европейского континента. Сейчас решается, каким будет будущее объединенной Европы и будет ли вообще. Россия хочет уничтожить европейское единство, хочет оставить Европу расколотой и слабой. Вся Европа – это мишень для России. И Украина лишь первый этап в этой агрессии, в этих планах", – сказал Зеленский.

Он отметил, народ Украины уже сделал большой вклад в защиту совместной с ЕС свободы и европейских ценностей.

"Абсолютное большинство европейцев считает Украину частью европейской семьи. И это справедливо. И признание на политическом уровне такой реальности мы очень ждем 23-24 июня, когда должно произойти историческое для нас заседание Европейского совета. Его логичным решением должно стать предоставление Украине статуса страны-кандидата в ЕС. Мы в это очень верим", – подчеркнул президент.

По словам Зеленского, народ Украины "сделает все необходимое для европейской интеграции Украины".

"Европейский проект точно не может быть завершен без нас, без Украины, и это совершенно очевидно именно сейчас, когда украинский народ смело защищает будущее для себя и всех народов Европы", – резюмировал глава государства.