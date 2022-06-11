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ПОЛИТИКА

Ответ Евросоюза на заявку Украины относительно членства в ЕС покажет, есть ли будущее у Европы – Зеленский

Сейчас решающее время не только для Украины, но и для ЕС, отметил на брифинге с главой Еврокомиссии Зеленский
Сейчас решающее время не только для Украины, но и для ЕС, отметил на брифинге с главой Еврокомиссии Зеленский
Фото: president.gov.ua

Позитивный ответ Европейского союза на заявку Украины относительно членства в ЕС "может стать позитивным ответом на вопрос – есть ли вообще будущее у европейского проекта".

Об этом 11 июня в Киеве на совместном брифинге с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский, его цитирует пресс-центр Офиса президента (ОПУ).     

Мероприятие транслировалось в Facebook ОПУ.

"Сейчас, безусловно, решающее время. Не только для Украины, но и для Европейского союза, для всего европейского континента. Сейчас решается, каким будет будущее объединенной Европы и будет ли вообще. Россия хочет уничтожить европейское единство, хочет оставить Европу расколотой и слабой. Вся Европа – это мишень для России. И Украина лишь первый этап в этой агрессии, в этих планах", – сказал Зеленский.

Он отметил, народ Украины уже сделал большой вклад в защиту совместной с ЕС свободы и европейских ценностей.

"Абсолютное большинство европейцев считает Украину частью европейской семьи. И это справедливо. И признание на политическом уровне такой реальности мы очень ждем 23-24 июня, когда должно произойти историческое для нас заседание Европейского совета. Его логичным решением должно стать предоставление Украине статуса страны-кандидата в ЕС. Мы в это очень верим", – подчеркнул президент.

По словам Зеленского, народ Украины "сделает все необходимое для европейской интеграции Украины".

"Европейский проект точно не может быть завершен без нас, без Украины, и это совершенно очевидно именно сейчас, когда украинский народ смело защищает будущее для себя и всех народов Европы", – резюмировал глава государства.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/599604634596704/

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала 9 июня, что три страны Европейского союза выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. В то же время она не уточнила, о каких именно государствах идет речь.

СМИ писали, что Франция, Нидерланды и Австрия являются противниками предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе в июне. Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил 10 июня, что Австрия поддержит предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, если его получат страны Западных Балкан и Молдова.

Bloomberg сообщило 9 июня, что против предоставления Украине статуса кандидата выступают Дания и Нидерланды, за – большинство стран ЕС, включая Италию. Германия, как пишет агентство, заявила, что результатом саммита лидеров ЕС в июне может стать условный статус кандидата для Украины.

Глава МИД Дании отметил 10 июня, что его страна полностью поддерживает европейское стремление Украины, но ждет заключения Еврокомиссии.

Теги: Россия, Киев, Украина, Еврокомиссия, агрессия, Европейский союз, Владимир Зеленский, саммит, Урсула фон дер Ляйен, украинцы, президент, Евросоюз, вступ, Офис президента Украины, брифинг, членство, ЕС
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