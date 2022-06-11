Ответ Евросоюза на заявку Украины относительно членства в ЕС покажет, есть ли будущее у Европы – Зеленский

Об этом 11 июня в Киеве на совместном брифинге с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский, его цитирует пресс-центр Офиса президента (ОПУ).
Мероприятие транслировалось в Facebook ОПУ.
"Сейчас, безусловно, решающее время. Не только для Украины, но и для Европейского союза, для всего европейского континента. Сейчас решается, каким будет будущее объединенной Европы и будет ли вообще. Россия хочет уничтожить европейское единство, хочет оставить Европу расколотой и слабой. Вся Европа – это мишень для России. И Украина лишь первый этап в этой агрессии, в этих планах", – сказал Зеленский.
Он отметил, народ Украины уже сделал большой вклад в защиту совместной с ЕС свободы и европейских ценностей.
"Абсолютное большинство европейцев считает Украину частью европейской семьи. И это справедливо. И признание на политическом уровне такой реальности мы очень ждем 23-24 июня, когда должно произойти историческое для нас заседание Европейского совета. Его логичным решением должно стать предоставление Украине статуса страны-кандидата в ЕС. Мы в это очень верим", – подчеркнул президент.
По словам Зеленского, народ Украины "сделает все необходимое для европейской интеграции Украины".
"Европейский проект точно не может быть завершен без нас, без Украины, и это совершенно очевидно именно сейчас, когда украинский народ смело защищает будущее для себя и всех народов Европы", – резюмировал глава государства.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала 9 июня, что три страны Европейского союза выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. В то же время она не уточнила, о каких именно государствах идет речь.
СМИ писали, что Франция, Нидерланды и Австрия являются противниками предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе в июне. Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил 10 июня, что Австрия поддержит предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, если его получат страны Западных Балкан и Молдова.
Bloomberg сообщило 9 июня, что против предоставления Украине статуса кандидата выступают Дания и Нидерланды, за – большинство стран ЕС, включая Италию. Германия, как пишет агентство, заявила, что результатом саммита лидеров ЕС в июне может стать условный статус кандидата для Украины.
Глава МИД Дании отметил 10 июня, что его страна полностью поддерживает европейское стремление Украины, но ждет заключения Еврокомиссии.