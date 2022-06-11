Еврокомиссия 17 июня порекомендует предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС – СМИ

Фон дер Ляйен (справа) сообщила 11 июня, что прибыла с визитом в Киев для обсуждения евроинтеграции Украины Фото: Ursula von der Leyen / Twitter

Об этом 11 июня написало Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что решение о предоставление статуса кандидата потребует единогласной поддержки всех 27 стран – членов ЕС, прежде чем заявка Украины может быть рассмотрена.

Сам процесс вступления в ЕС может длиться более 10 лет, в течение которого страна должна принять правила и стандарты Евросоюза, подчеркнуло агентство.

Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен сообщила 11 июня, что прибыла с визитом в Киев для обсуждения евроинтеграции Украины.

Она провела встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По ее итогам на брифинге фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия подготовит заключение по заявке Украины на статус кандидата в члены ЕС к концу следующей недели.

Зеленский на совместном брифинге с фон дер Ляйен отметил, что позитивный ответ Европейского союза на заявку Украины относительно членства в ЕС "может стать позитивным ответом на вопрос – есть ли вообще будущее у европейского проекта".