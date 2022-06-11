Еврокомиссия 17 июня порекомендует предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС – СМИ

Об этом 11 июня написало Bloomberg со ссылкой на источники.
Отмечается, что решение о предоставление статуса кандидата потребует единогласной поддержки всех 27 стран – членов ЕС, прежде чем заявка Украины может быть рассмотрена.
Сам процесс вступления в ЕС может длиться более 10 лет, в течение которого страна должна принять правила и стандарты Евросоюза, подчеркнуло агентство.
Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен сообщила 11 июня, что прибыла с визитом в Киев для обсуждения евроинтеграции Украины.
Она провела встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По ее итогам на брифинге фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия подготовит заключение по заявке Украины на статус кандидата в члены ЕС к концу следующей недели.
Зеленский на совместном брифинге с фон дер Ляйен отметил, что позитивный ответ Европейского союза на заявку Украины относительно членства в ЕС "может стать позитивным ответом на вопрос – есть ли вообще будущее у европейского проекта".
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала 9 июня, что три страны Европейского союза выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. В то же время она не уточнила, о каких именно государствах идет речь.
СМИ писали, что Франция, Нидерланды и Австрия являются противниками предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе в июне. Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил 10 июня, что Австрия поддержит предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, если его получат страны Западных Балкан и Молдова.
Bloomberg сообщило 9 июня, что против предоставления Украине статуса кандидата выступают Дания и Нидерланды, за – большинство стран ЕС, включая Италию. Германия, как пишет агентство, заявила, что результатом саммита лидеров ЕС в июне может стать условный статус кандидата для Украины.
Глава МИД Дании отметил 10 июня, что его страна полностью поддерживает европейское стремление Украины, но ждет заключения Еврокомиссии.