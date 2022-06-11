Глава Еврокомиссии прибыла в Киев для обсуждения евроинтеграции Украины

"Хорошо снова оказаться в Киеве. С президентом Украины Владимиром Зеленским я подведу итоги совместной работы, необходимой для восстановления, и прогресса, достигнутого Украиной на ее европейском пути. Европа с вами", – написала она.

Судя по снимку, фон дер Ляйен в столице встретилась с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной.