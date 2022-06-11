Глава Еврокомиссии посетила украинских военных в госпитале в Киеве

Европейский чиновник опубликовала в Twitter видео своего визита.
"Я посетила солдат, выздоравливающих в госпитале в Киеве. Несмотря на травмы, их дух не сломлен. Их решимость нетронута. Это тяжелые времена для Украины. Европа на вашей стороне", – написала в комментарии к видео фон дер Ляйен.
I visited soldiers recovering in a hospital in Kyiv.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 11, 2022
In spite of the injuries, their spirit is unbroken. Their determination, intact.
These are hard times for Ukraine.
Europe is at your side. pic.twitter.com/gjxvuO2Tj0
Фон дер Ляйен сообщила 11 июня, что прибыла с визитом в Киев для обсуждения евроинтеграции Украины.
Она провела встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По ее итогам на брифинге фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия подготовит заключение по заявке Украины на статус кандидата в члены ЕС к концу следующей недели.
Зеленский на совместном брифинге с фон дер Ляйен отметил, что позитивный ответ Европейского союза на заявку Украины относительно членства в ЕС "может стать позитивным ответом на вопрос – есть ли вообще будущее у европейского проекта".