Глава Еврокомиссии посетила украинских военных в госпитале в Киеве

Европейский чиновник опубликовала в Twitter видео своего визита.

"Я посетила солдат, выздоравливающих в госпитале в Киеве. Несмотря на травмы, их дух не сломлен. Их решимость нетронута. Это тяжелые времена для Украины. Европа на вашей стороне", – написала в комментарии к видео фон дер Ляйен.

Контекст:

Фон дер Ляйен сообщила 11 июня, что прибыла с визитом в Киев для обсуждения евроинтеграции Украины.

Она провела встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По ее итогам на брифинге фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия подготовит заключение по заявке Украины на статус кандидата в члены ЕС к концу следующей недели.

Зеленский на совместном брифинге с фон дер Ляйен отметил, что позитивный ответ Европейского союза на заявку Украины относительно членства в ЕС "может стать позитивным ответом на вопрос – есть ли вообще будущее у европейского проекта".