Еврокомиссия подготовит заключение по заявке Украины на статус кандидата в члены ЕС к концу следующей недели – фон дер Ляйен

Об этом 11 июня в Киеве на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Мероприятие транслировалось в Facebook Офиса президента.
"Европейская комиссия готовит свои рекомендации, так называемый вывод для стран – членов ЕС. Мы день и ночь работали над этой оценкой. Я пообещала вам в апреле, что мы будем работать над этим неустанно, и наши обсуждения позволят нам завершить эту работу до конца следующей недели", – сказала фон дер Ляйен.
По ее словам, в Евросоюзе очень высоко ценят те усилия, которые прилагает Украина, и ту решительность, с которой страна движется на пути вступления в ЕС.
Зеленский отметил, что позитивный ответ Европейского союза на заявку Украины относительно членства в ЕС "может стать позитивным ответом на вопрос – есть ли вообще будущее у европейского проекта".
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала 9 июня, что три страны Европейского союза выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. В то же время она не уточнила, о каких именно государствах идет речь.
СМИ писали, что Франция, Нидерланды и Австрия являются противниками предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе в июне. Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил 10 июня, что Австрия поддержит предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, если его получат страны Западных Балкан и Молдова.
Bloomberg сообщило 9 июня, что против предоставления Украине статуса кандидата выступают Дания и Нидерланды, за – большинство стран ЕС, включая Италию. Германия, как пишет агентство, заявила, что результатом саммита лидеров ЕС в июне может стать условный статус кандидата для Украины.
Глава МИД Дании отметил 10 июня, что его страна полностью поддерживает европейское стремление Украины, но ждет заключения Еврокомиссии.