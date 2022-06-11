Еврокомиссия подготовит заключение по заявке Украины на статус кандидата в члены ЕС к концу следующей недели – фон дер Ляйен

В Евросоюзе очень высоко ценят те усилия, которые прилагает Украина на пути вступления в ЕС, отметила фон дер Ляйен Фото: president.gov.ua

Об этом 11 июня в Киеве на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Мероприятие транслировалось в Facebook Офиса президента.

"Европейская комиссия готовит свои рекомендации, так называемый вывод для стран – членов ЕС. Мы день и ночь работали над этой оценкой. Я пообещала вам в апреле, что мы будем работать над этим неустанно, и наши обсуждения позволят нам завершить эту работу до конца следующей недели", – сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, в Евросоюзе очень высоко ценят те усилия, которые прилагает Украина, и ту решительность, с которой страна движется на пути вступления в ЕС.

Зеленский отметил, что позитивный ответ Европейского союза на заявку Украины относительно членства в ЕС "может стать позитивным ответом на вопрос – есть ли вообще будущее у европейского проекта".