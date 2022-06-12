ЕС стоит на пороге исторического решения относительно Украины – глава Еврокомиссии

Фон дер Ляйен надеется, что "через 20 лет, оглянувшись назад", в Евросоюзе "смогут сказать, что поступили правильно" в вопросе евроинтеграции Украины Фото: ЕРА

23–24 июня пройдет саммит ЕС, на котором будут рассматривать вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.

Фон дер Ляйен надеется, что "через 20 лет, оглянувшись назад", в Евросоюзе "смогут сказать, что поступили правильно" в этом вопросе. По ее словам, главный вызов перед ЕС заключается в том, чтобы выработать на саммите единую позицию, "которая будет отображать масштаб этого исторического решения".

Как отмечает dpa, Еврокомиссия хочет опубликовать свою рекомендацию относительно того, нужно ли предоставлять Украине статус кандидата в члены ЕС, к концу недели.

Украина за последние годы добилась многого, но много еще предстоит сделать, сказала фон дер Ляйен. По ее словам, рекомендация будет отображать это.

Глава Еврокомиссии посетила Украину 11 июня.

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