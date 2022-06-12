ЕС стоит на пороге исторического решения относительно Украины – глава Еврокомиссии

23–24 июня пройдет саммит ЕС, на котором будут рассматривать вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.
Фон дер Ляйен надеется, что "через 20 лет, оглянувшись назад", в Евросоюзе "смогут сказать, что поступили правильно" в этом вопросе. По ее словам, главный вызов перед ЕС заключается в том, чтобы выработать на саммите единую позицию, "которая будет отображать масштаб этого исторического решения".
Как отмечает dpa, Еврокомиссия хочет опубликовать свою рекомендацию относительно того, нужно ли предоставлять Украине статус кандидата в члены ЕС, к концу недели.
Украина за последние годы добилась многого, но много еще предстоит сделать, сказала фон дер Ляйен. По ее словам, рекомендация будет отображать это.
Глава Еврокомиссии посетила Украину 11 июня.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала 9 июня, что три страны Европейского союза выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. В то же время она не уточнила, о каких именно государствах идет речь. СМИ писали, что Франция, Нидерланды и Австрия являются противниками предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе в июне.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил 10 июня, что Австрия поддержит предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, если его получат страны Западных Балкан и Молдова. Bloomberg сообщило 9 июня, что против предоставления Украине статуса кандидата выступают Дания и Нидерланды, за – большинство стран ЕС, включая Италию. Германия, как пишет агентство, заявила, что результатом саммита лидеров ЕС в июне может стать условный статус кандидата для Украины. Глава МИД Дании отметил 10 июня, что его страна полностью поддерживает европейское стремление Украины, но ждет заключения Еврокомиссии.