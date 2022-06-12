Зеленский: Что еще должно произойти, чтобы скептики поняли, что сам факт сохранения Украины вне ЕС работает против Европы

Зеленский убежден, что решение о предоставлении статуса кандидата в ЕС может усилить не только Украину, но весь Евросоюз Фото: president.gov.ua

"Сегодня (11 июня. – "ГОРДОН") начался финальный этап крупного дипломатического марафона, который должен завершиться через полторы недели. И мы действительно в этом марафоне вместе с Европейским Союзом – в одной команде, и этой команде предстоит выиграть. Уверен, уже скоро получим ответ о статусе кандидата для Украины", – говорит президент.

Зеленский убежден, что решение о предоставлении статуса кандидата в ЕС может усилить не только Украину, но весь Евросоюз.

"И просто что еще должно произойти в Европе, чтобы скептикам стало понятно, что сам факт сохранения Украины вне Евросоюза, европейского объединения работает против Европы? Например, для российских кафиров все очевидно. Они так и говорят, когда издеваются над нашими людьми, что это якобы за то, что Украина ушла в Европу. А откуда тогда в Европе скептики?" – отметил он.

Президент заверил, что власти Украины продолжат еще более мощно работать на всех уровнях, чтобы получить правильное решение.

"Сегодня в Киеве провели очень плодотворные переговоры с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Я рад отметить ее искренность. Именно Еврокомиссия будет готовить заключение о нашей заявке. Украина за очень короткий срок предоставила все необходимые ответы, и это было сделано качественно", – сказал Зеленский.