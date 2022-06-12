Зеленский: Что еще должно произойти, чтобы скептики поняли, что сам факт сохранения Украины вне ЕС работает против Европы

"Сегодня (11 июня. – "ГОРДОН") начался финальный этап крупного дипломатического марафона, который должен завершиться через полторы недели. И мы действительно в этом марафоне вместе с Европейским Союзом – в одной команде, и этой команде предстоит выиграть. Уверен, уже скоро получим ответ о статусе кандидата для Украины", – говорит президент.
Зеленский убежден, что решение о предоставлении статуса кандидата в ЕС может усилить не только Украину, но весь Евросоюз.
"И просто что еще должно произойти в Европе, чтобы скептикам стало понятно, что сам факт сохранения Украины вне Евросоюза, европейского объединения работает против Европы? Например, для российских кафиров все очевидно. Они так и говорят, когда издеваются над нашими людьми, что это якобы за то, что Украина ушла в Европу. А откуда тогда в Европе скептики?" – отметил он.
Президент заверил, что власти Украины продолжат еще более мощно работать на всех уровнях, чтобы получить правильное решение.
"Сегодня в Киеве провели очень плодотворные переговоры с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Я рад отметить ее искренность. Именно Еврокомиссия будет готовить заключение о нашей заявке. Украина за очень короткий срок предоставила все необходимые ответы, и это было сделано качественно", – сказал Зеленский.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. Зеленский заявлял, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, на котором было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
Опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении, Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля передала фон дер Ляйен. Через 10 дней Украина передала ответы на первую часть опросника. 9 мая Зеленский сообщил, что Украина подготовила вторую часть.
Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне. Украина рассчитывает получить положительный ответ о статусе кандидата в члены ЕС, отметил президент.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что не знает ни одной страны, которая бы открыто выступала против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. Однако источники "Европейской правды" говорят, что Франция, Нидерланды и Австрия являются противниками предоставления Украине статуса кандидата.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Еврокомиссия подготовит заключение для Европейского совета по заявке Украины "очень быстро".