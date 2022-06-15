Премьер-министры Черногории и Албании посетили Ирпень и Бородянку

Премьер Албании Эди Рама (первый слева), премьер Черногории Дритан Абазович (в центре) и мэр Ирпеня Александр Маркушин (справа) Фото: Dr Dritan Abazovic / Twitter

Об этом Абазович сообщил в Twitter.

"Мы сочувствуем Украине в связи с потерей многих жизней и страданиями, которые они переживают уже несколько месяцев", – написал он после визита в Ирпень.

We visited the town of #Irpin, where 1100 households were wrecked. Most of the citizens left their homes, infrastructure was ruined ...We sympathize with Ukraine for the loss of many lives and suffering they have been going through for months.



Peace is invaluable * @ediramaal pic.twitter.com/89pCztXSJB — Dr Dritan Abazovic (@DritanAbazovic) June 15, 2022

В Facebook премьер опубликовал видео визита в Бородянку. "Мы наблюдаем ад военных разрушений", – подчеркнул Абазович.

Рама также опубликовал фото из Ирпеня и Бородянки.

Премьер Черногории отметил, что цель его и Рамы визита в Украину – продемонстрировать поддержку Украине.

"Черногория продолжит помогать Украине в это трудное время", – добавил он.