Премьер-министры Черногории и Албании посетили Ирпень и Бородянку

Об этом Абазович сообщил в Twitter.
"Мы сочувствуем Украине в связи с потерей многих жизней и страданиями, которые они переживают уже несколько месяцев", – написал он после визита в Ирпень.
We visited the town of #Irpin, where 1100 households were wrecked. Most of the citizens left their homes, infrastructure was ruined ...We sympathize with Ukraine for the loss of many lives and suffering they have been going through for months.— Dr Dritan Abazovic (@DritanAbazovic) June 15, 2022
Peace is invaluable * @ediramaal pic.twitter.com/89pCztXSJB
В Facebook премьер опубликовал видео визита в Бородянку. "Мы наблюдаем ад военных разрушений", – подчеркнул Абазович.
Рама также опубликовал фото из Ирпеня и Бородянки.
Премьер Черногории отметил, что цель его и Рамы визита в Украину – продемонстрировать поддержку Украине.
"Черногория продолжит помогать Украине в это трудное время", – добавил он.
Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Александр Корниенко рассказывал, что все иностранных политики, которые приезжают в Украину в период после начала полномасштабного вторжения РФ, посещают деоккупированные населенные пункты под Киевом – Ирпень, Бородянку, Бучу.
"У многих потом меняются и мнение, и настроение, и мотивация. Это те вещи, о которых мы всегда говорили, что [нужно посетить] лично, послушать людей, посмотреть на это все – и сразу пропадают любые сомнения относительно того, что делает Россия, что она делает с нами и как нужно всему миру отвечать, чтобы остановить эту страшную агрессию ", – сказал Корниенко.