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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Премьер-министры Черногории и Албании посетили Ирпень и Бородянку

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Премьер Албании Эди Рама (первый слева), премьер Черногории Дритан Абазович (в центре) и мэр Ирпеня Александр Маркушин (справа)
Премьер Албании Эди Рама (первый слева), премьер Черногории Дритан Абазович (в центре) и мэр Ирпеня Александр Маркушин (справа)
Фото: Dr Dritan Abazovic / Twitter

Премьер-министр Черногории Дритан Абазович и глава правительства Албании Эди Рама, которые сегодня находятся с визитом в Украине, посетили города Ирпень и Бородянку Киевской области.

Об этом Абазович сообщил в Twitter. 

"Мы сочувствуем Украине в связи с потерей многих жизней и страданиями, которые они переживают уже несколько месяцев", – написал он после визита в Ирпень. 

В Facebook премьер опубликовал видео визита в Бородянку. "Мы наблюдаем ад военных разрушений", – подчеркнул Абазович. 

Рама также опубликовал фото из Ирпеня и Бородянки. 

https://www.facebook.com/ediramaal/posts/569599404535725

Премьер Черногории отметил, что цель его и Рамы визита в Украину – продемонстрировать поддержку Украине. 

"Черногория продолжит помогать Украине в это трудное время", – добавил он. 

https://www.facebook.com/abazovicdritan/videos/1094631788130013/

Контекст:

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Александр Корниенко рассказывал, что все иностранных политики, которые приезжают в Украину в период после начала полномасштабного вторжения РФ, посещают деоккупированные населенные пункты под Киевом – Ирпень, Бородянку, Бучу.

 многих потом меняются и мнение, и настроение, и мотивация. Это те вещи, о которых мы всегда говорили, что [нужно посетить] лично, послушать людей, посмотреть на это все – и сразу пропадают любые сомнения относительно того, что делает Россия, что она делает с нами и как нужно всему миру отвечать, чтобы остановить эту страшную агрессию ", – сказал Корниенко.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Албания, Черногория, Ирпень, война России против Украины, визит, разрушения, Эди Рама, Бородянка, Дритан Абазович
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