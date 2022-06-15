Оккупанты обстреляли Апостолово и Зеленодольск из "Ураганов" – глава Днепропетровской ОВА

"Нас снова обстреляли. Враг ударил из "Ураганов" по Зеленодольску и Апостолово. В Зеленодольске попали по жилым кварталам, повреждены несколько многоэтажек. Предварительно, люди не пострадали", – говорится в сообщении.
Резниченко добавил, что места обстрелов возле домов усеяны кассетными боеприпасами, там работают пиротехники.
В Апостолово произошло возгорание лесополосы, спасатели тушат пожар.
Оккупанты обстреливали Апостолово из "Ураганов" в ночь на 15 июня. Погибло четыре человека, еще один ранен.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
Апостоловскую общину россияне обстреливали из "Ураганов" и накануне, 14 июня.