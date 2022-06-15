Оккупанты обстреляли Апостолово и Зеленодольск из "Ураганов" – глава Днепропетровской ОВА

"Нас снова обстреляли. Враг ударил из "Ураганов" по Зеленодольску и Апостолово. В Зеленодольске попали по жилым кварталам, повреждены несколько многоэтажек. Предварительно, люди не пострадали", – говорится в сообщении.

Резниченко добавил, что места обстрелов возле домов усеяны кассетными боеприпасами, там работают пиротехники.

В Апостолово произошло возгорание лесополосы, спасатели тушат пожар.

Оккупанты обстреливали Апостолово из "Ураганов" в ночь на 15 июня. Погибло четыре человека, еще один ранен.

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