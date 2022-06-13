"Самая напряженная ночь". Оккупанты ударили из "Ураганов" по Днепропетровской области

"Самая напряженная ночь. Враг ударил из "Ураганов" по жилым кварталам Зеленодольской общины. В Зеленодольске попали по центру города. Предварительно, один человек погиб, пятеро ранены", – написал Резниченко.
В результате обстрела частично без электроэнергии осталось село Великая Костромка, никто не пострадал.
Как уточнил глава ОВА, и в Зеленодольске, и в Великой Костромке повреждены и разрушены дома. Территории населенных пунктов, которые обстреливались российскими захватчиками, "засеяны" кассетными боеприпасами.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину – 24 февраля.
Так, в ночь на 26 мая враг ударил из артиллерии по Апостоловской общине, а в ночь на 28 мая – по Зеленодольской общине, сообщил Резниченко. В ночь на 30 мая оккупанты из артиллерии обстреляли территорию двух этих общин, а 31 мая – еще раз Зеленодольскую общину. 5-го и 7 июня Зеленодольская община снова подверглась обстрелам.
Из "Ураганов" Зеленодольская община обстреливалась и накануне, 12 июня.