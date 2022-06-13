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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Самая напряженная ночь". Оккупанты ударили из "Ураганов" по Днепропетровской области

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По данным Резниченко, оккупанты обстреляли жилые кварталы Зеленодольска
По данным Резниченко, оккупанты обстреляли жилые кварталы Зеленодольска
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Facebook

Российские оккупанты нанесли удар по Днепропетровской области из реактивных систем залпового огня "Ураган". Об этом 13 июня сообщил в Telegam глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Самая напряженная ночь. Враг ударил из "Ураганов" по жилым кварталам Зеленодольской общины. В Зеленодольске попали по центру города. Предварительно, один человек погиб, пятеро ранены", – написал Резниченко.

В результате обстрела частично без электроэнергии осталось село Великая Костромка, никто не пострадал.

Как уточнил глава ОВА, и в Зеленодольске, и в Великой Костромке повреждены и разрушены дома. Территории населенных пунктов, которые обстреливались российскими захватчиками, "засеяны" кассетными боеприпасами.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину – 24 февраля.

Так, в ночь на 26 мая враг ударил из артиллерии по Апостоловской общине, а в ночь на 28 мая – по Зеленодольской общине, сообщил Резниченко. В ночь на 30 мая оккупанты из артиллерии обстреляли территорию двух этих общин, а 31 мая – еще раз Зеленодольскую общину. 5-го и 7 июня Зеленодольская община снова подверглась обстрелам.

Из "Ураганов" Зеленодольская община обстреливалась и накануне, 12 июня.

Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, российские оккупанты
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