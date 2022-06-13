"Самая напряженная ночь". Оккупанты ударили из "Ураганов" по Днепропетровской области

"Самая напряженная ночь. Враг ударил из "Ураганов" по жилым кварталам Зеленодольской общины. В Зеленодольске попали по центру города. Предварительно, один человек погиб, пятеро ранены", – написал Резниченко.

В результате обстрела частично без электроэнергии осталось село Великая Костромка, никто не пострадал.

Как уточнил глава ОВА, и в Зеленодольске, и в Великой Костромке повреждены и разрушены дома. Территории населенных пунктов, которые обстреливались российскими захватчиками, "засеяны" кассетными боеприпасами.

Война России против Украины. Главное (обновляется)