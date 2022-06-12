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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли два района Днепропетровской области, есть жертва

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Спасатели потушили пожар
Спасатели потушили пожар
Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області / Fаcebook

12 июня российские оккупанты нанесли удары по жилой и гражданской инфраструктуре Днепропетровской области, сообщил в Telegrаm глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"День недолго был спокойным. Враг обстрелял сразу два района – Синельниковский и Криворожский. В Покровской общине погибла женщина, разрушен дом", – написал он.

По данным главы обладминистрации, в Зеленодольской общине по городскому парку оккупанты нанесли удар из реактивных систем залпового огня "Ураган", в результате чего возник пожар.

"Огонь спасатели усмирили. К счастью, обошлось без пострадавших", – отметил Резниченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Днепропетровскую область российские войска обстреливали и накануне. По данным Резниченко, по Синельниковскому району был нанесен удар кассетными боеприпасами.

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину – 24 февраля.

Так, в ночь на 26 мая враг ударил из артиллерии по Апостоловской общине, а в ночь на 28 мая – по Зеленодольской общине, сообщил Резниченко. В ночь на 30 мая оккупанты из артиллерии обстреляли территорию двух этих общин, а 31 мая – еще раз Зеленодольскую общину. 5-го и 7 июня Зеленодольская община снова подверглась обстрелам.

Теги: Россия, пожар, война, оккупация, Днепропетровская область, вторжение, жертвы, обстрелы, Валентин Резниченко, российская агрессия, война России против Украины, пострадавшие, женщины, погибшие, войска, российские оккупанты
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