Оккупанты обстреляли два района Днепропетровской области, есть жертва

"День недолго был спокойным. Враг обстрелял сразу два района – Синельниковский и Криворожский. В Покровской общине погибла женщина, разрушен дом", – написал он.
По данным главы обладминистрации, в Зеленодольской общине по городскому парку оккупанты нанесли удар из реактивных систем залпового огня "Ураган", в результате чего возник пожар.
"Огонь спасатели усмирили. К счастью, обошлось без пострадавших", – отметил Резниченко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Днепропетровскую область российские войска обстреливали и накануне. По данным Резниченко, по Синельниковскому району был нанесен удар кассетными боеприпасами.
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину – 24 февраля.
Так, в ночь на 26 мая враг ударил из артиллерии по Апостоловской общине, а в ночь на 28 мая – по Зеленодольской общине, сообщил Резниченко. В ночь на 30 мая оккупанты из артиллерии обстреляли территорию двух этих общин, а 31 мая – еще раз Зеленодольскую общину. 5-го и 7 июня Зеленодольская община снова подверглась обстрелам.