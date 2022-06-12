Оккупанты обстреляли два района Днепропетровской области, есть жертва

"День недолго был спокойным. Враг обстрелял сразу два района – Синельниковский и Криворожский. В Покровской общине погибла женщина, разрушен дом", – написал он.

По данным главы обладминистрации, в Зеленодольской общине по городскому парку оккупанты нанесли удар из реактивных систем залпового огня "Ураган", в результате чего возник пожар.

"Огонь спасатели усмирили. К счастью, обошлось без пострадавших", – отметил Резниченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Днепропетровскую область российские войска обстреливали и накануне. По данным Резниченко, по Синельниковскому району был нанесен удар кассетными боеприпасами.