Оккупанты обстреляли кассетными снарядами Днепропетровскую область – ГСЧС

Об этом говорится в Facebook Главного управления (ГУ) Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в регионе.
Отмечается, что из-за взрыва боеприпаса разрушен жилой дом.
"Агрессор ударил по Покровской общине. Кассетный снаряд упал во дворе частного домовладения. Произошел пожар в гараже и сеннике. Возгорание уже ликвидировано. Из-за взрыва в доме выбиты окна, разрушена крыша и стены", – подчеркнули в ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
Кроме того, спасатели обнаружили 25 воронок от детонирования кассетных элементов на огороде, люди не пострадали.
В ночь на 11 июня оккупанты обстреляли Зеленодольскую и Широковскую общины в Криворожском районе, сообщал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину – 24 февраля.
Так, в ночь на 26 мая враг ударил из артиллерии по Апостоловской общине, а в ночь на 28 мая – по Зеленодольской общине, сообщил Резниченко. В ночь на 30 мая оккупанты из артиллерии обстреляли территорию двух этих общин, а 31 мая – еще раз Зеленодольскую общину. 5-го и 7 июня Зеленодольская община снова подверглась обстрелам.