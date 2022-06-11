Оккупанты обстреляли кассетными снарядами Днепропетровскую область – ГСЧС

Из-за взрыва боеприпаса оккупантов разрушен жилой дом, отметили в ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области (фото иллюстративное) Фото: Валентин Резніченко / Facebook

Об этом говорится в Facebook Главного управления (ГУ) Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в регионе.

Отмечается, что из-за взрыва боеприпаса разрушен жилой дом.

"Агрессор ударил по Покровской общине. Кассетный снаряд упал во дворе частного домовладения. Произошел пожар в гараже и сеннике. Возгорание уже ликвидировано. Из-за взрыва в доме выбиты окна, разрушена крыша и стены", – подчеркнули в ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Кроме того, спасатели обнаружили 25 воронок от детонирования кассетных элементов на огороде, люди не пострадали.

В ночь на 11 июня оккупанты обстреляли Зеленодольскую и Широковскую общины в Криворожском районе, сообщал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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