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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли кассетными снарядами Днепропетровскую область – ГСЧС

Из-за взрыва боеприпаса оккупантов разрушен жилой дом, отметили в ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области (фото иллюстративное)
Из-за взрыва боеприпаса оккупантов разрушен жилой дом, отметили в ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области (фото иллюстративное)
Фото: Валентин Резніченко / Facebook

Российские оккупационные войска 11 июня обстреляли кассетными снарядами территорию Синельниковского района Днепропетровской области.

Об этом говорится в Facebook Главного управления (ГУ) Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в регионе.   

Отмечается, что из-за взрыва боеприпаса разрушен жилой дом.

"Агрессор ударил по Покровской общине. Кассетный снаряд упал во дворе частного домовладения. Произошел пожар в гараже и сеннике. Возгорание уже ликвидировано. Из-за взрыва в доме выбиты окна, разрушена крыша и стены", – подчеркнули в ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Кроме того, спасатели обнаружили 25 воронок от детонирования кассетных элементов на огороде, люди не пострадали.

https://www.facebook.com/MNSDNE/posts/338372555141820

В ночь на 11 июня оккупанты обстреляли Зеленодольскую и Широковскую общины в Криворожском районе, сообщал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину – 24 февраля.

Так, в ночь на 26 мая враг ударил из артиллерии по Апостоловской общине, а в ночь на 28 мая – по Зеленодольской общине, сообщил Резниченко. В ночь на 30 мая оккупанты из артиллерии обстреляли территорию двух этих общин, а 31 мая – еще раз Зеленодольскую общину. 5-го и 7 июня Зеленодольская община снова подверглась обстрелам.

Теги: Россия, Украина, пожар, ГСЧС, Днепропетровская область, боеприпасы, кассетные бомбы, спасатели, Синельниково, обстрелы, война России против Украины, взрывы, дом, российские оккупанты
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