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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ обстреляли три общины в Днепропетровской области, есть пострадавшая – глава ОВА

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Резниченко: Ночью враг снова обстрелял Криворожский район
Резниченко: Ночью враг снова обстрелял Криворожский район
Фото: Валентин Резніченко / Facebook

Российские войска в ночь на 10 июня обстреляли три общины Криворожского района Днепропетровской области. Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночью враг снова обстрелял Криворожский район. Под огонь попали сразу три общины. В Зеленодольской общине есть разрушения. 41-летняя женщина получила осколочное ранение. В Широковской и Апостоловской никто не пострадал. Наутро – ракетный удар по Днепровскому району. Предварительно, без пострадавших. Но детали выясняем", – написал он.

Резниченко добавил, что сильный утренний пожар в Днепре не связан с атакой российских войск. Пожар произошел на одном из предприятий города, спасатели его локализовали.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину – 24 февраля, в частности – Криворожский район, который граничит с Херсонской областью.

Так, в ночь на 26 мая враг ударил из артиллерии по Апостоловской общине, а в ночь на 28 мая – по Зеленодольской общине, сообщил Резниченко. В ночь на 30 мая оккупанты из артиллерии обстреляли территорию двух этих общин, а 31 мая – еще раз Зеленодольскую общину. 5 и 7 июня Зеленодольская община снова подверглась обстрелам

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Днепропетровская область, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины
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