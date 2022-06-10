Войска РФ обстреляли три общины в Днепропетровской области, есть пострадавшая – глава ОВА

"Ночью враг снова обстрелял Криворожский район. Под огонь попали сразу три общины. В Зеленодольской общине есть разрушения. 41-летняя женщина получила осколочное ранение. В Широковской и Апостоловской никто не пострадал. Наутро – ракетный удар по Днепровскому району. Предварительно, без пострадавших. Но детали выясняем", – написал он.

Резниченко добавил, что сильный утренний пожар в Днепре не связан с атакой российских войск. Пожар произошел на одном из предприятий города, спасатели его локализовали.

Война России против Украины. Главное (обновляется)