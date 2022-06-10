Войска РФ обстреляли три общины в Днепропетровской области, есть пострадавшая – глава ОВА

"Ночью враг снова обстрелял Криворожский район. Под огонь попали сразу три общины. В Зеленодольской общине есть разрушения. 41-летняя женщина получила осколочное ранение. В Широковской и Апостоловской никто не пострадал. Наутро – ракетный удар по Днепровскому району. Предварительно, без пострадавших. Но детали выясняем", – написал он.
Резниченко добавил, что сильный утренний пожар в Днепре не связан с атакой российских войск. Пожар произошел на одном из предприятий города, спасатели его локализовали.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину – 24 февраля, в частности – Криворожский район, который граничит с Херсонской областью.
Так, в ночь на 26 мая враг ударил из артиллерии по Апостоловской общине, а в ночь на 28 мая – по Зеленодольской общине, сообщил Резниченко. В ночь на 30 мая оккупанты из артиллерии обстреляли территорию двух этих общин, а 31 мая – еще раз Зеленодольскую общину. 5 и 7 июня Зеленодольская община снова подверглась обстрелам.