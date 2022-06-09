Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, разрушены дома

"У нас тревожно. Враг снова обстрелял Криворожский район. Пять раз ударил из артиллерии по Зеленодольской общине. В Великой Костромке есть разрушения домов", – написал Резниченко.

По его информации, в результате обстрела люди не пострадали.

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