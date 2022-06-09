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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, разрушены дома

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Оккупанты продолжают обстреливать Зеленодольскую общину
Оккупанты продолжают обстреливать Зеленодольскую общину
Фото: Валентин Резніченко / Facebook (архив)

Оккупанты утром 9 июня обстреляли Криворожский район Днепропетровской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"У нас тревожно. Враг снова обстрелял Криворожский район. Пять раз ударил из артиллерии по Зеленодольской общине. В Великой Костромке есть разрушения домов", – написал Резниченко.

По его информации, в результате обстрела люди не пострадали. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину – 24 февраля, в частности –  Криворожский район, который граничит с Херсонской областью.

Так, в ночь на 26 мая враг ударил из артиллерии по Апостоловской общине, а в ночь на 28 мая – по Зеленодольской общине, сообщил Резниченко. В ночь на 30 мая оккупанты из артиллерии обстреляли территорию двух этих общин, а 31 мая – еще раз Зеленодольскую общину. 5 и 7 июня Зеленодольская община снова подверглась обстрелам

Теги: Днепропетровская область, артиллерия, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, разрушения
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