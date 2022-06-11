Войска РФ ночью обстреляли две общины в Днепропетровской области, два человека ранены – глава ОВА

"В Криворожском районе враг попал по двум общинам – Зеленодольской и Широковской. Бил по населенным пунктам и из артиллерии, и из "Ураганов". Два человека ранены. Они находятся в больнице. Поврежденные дома, старостат, дом культуры", – говорится в сообщении.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину – 24 февраля, в частности – Криворожский район, который граничит с Херсонской областью.
Так, в ночь на 26 мая враг ударил из артиллерии по Апостоловской общине, а в ночь на 28 мая – по Зеленодольской общине, сообщил Резниченко. В ночь на 30 мая оккупанты из артиллерии обстреляли территорию двух этих общин, а 31 мая – еще раз Зеленодольскую общину. 5 и 7 июня Зеленодольская община снова подверглась обстрелам.