Войска РФ ночью обстреляли две общины в Днепропетровской области, два человека ранены – глава ОВА

"В Криворожском районе враг попал по двум общинам – Зеленодольской и Широковской. Бил по населенным пунктам и из артиллерии, и из "Ураганов". Два человека ранены. Они находятся в больнице. Поврежденные дома, старостат, дом культуры", – говорится в сообщении.

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