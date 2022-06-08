ДТЭК Ахметова передал в Днепропетровскую область гуманитарную помощь пострадавшим от войны

Продуктовые наборы предназначены для переселенцев, вынужденных покинуть свои дома из-за войны, а также наиболее уязвимых категорий населения Фото: Фонд Рината Ахметова / Facebook

"Продуктовые наборы предназначены для переселенцев, вынужденных покинуть свои дома из-за войны, а также наиболее уязвимых категорий населения. Ранее для нужд Зеленодольской общины, также в Днепропетровской области, Фонд Рината Ахметова и "ДТЭК Энерго" поставили 12 тонн гуманитарной помощи", – отметили в пресс-службе.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину группа ДТЭК направила на поддержку ВСУ и Сил территориальной обороны гуманитарную помощь 491 млн грн. Эти деньги были направлены в первую очередь на закупку средств защиты для военных, медикаменты и продуктовые наборы для украинцев, а также поддержку вынужденных переселенцев.