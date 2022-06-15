Оккупанты ночью обстреляли из "Ураганов" Апостолово в Днепропетровской области, четверо погибших

В результате обстрела повреждена больница, четыре человека погибли Фото: wikimedia.org

Оса сообщил о четырех погибших в результате обстрела.

Он отметил, что последствия попаданий были частично ликвидированы, насколько это возможно ночью, с утра работа взрывотехников, спасателей, полиции продолжится.

Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что в Апостолово обстрелом повреждены 10 частных домов и больница.

По его словам, все четверо погибших – мужчины, мирные жители. Еще один мужчина ранен.

"Еще раз предлагаю эвакуацию в Кривой Рог, вы очень близко к линии соприкосновения", – добавил Вилкул.

Председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что территория обстрела "засыпана кассетными боеприпасами".

Также, по его информации, было два "прилета" в Новомосковском районе области. Ракеты повредили дачные дома и объект гражданской инфраструктуры, люди не пострадали.

Город Апостолово расположен в Криворожском районе, недалеко от границы с Херсонской областью.

Война России против Украины. Главное (обновляется)