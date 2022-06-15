ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью обстреляли из "Ураганов" Апостолово в Днепропетровской области, четверо погибших

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В результате обстрела повреждена больница, четыре человека погибли
В результате обстрела повреждена больница, четыре человека погибли
Фото: wikimedia.org

В ночь с 14 на 15 июня российские войска из реактивных систем залпового огня "Ураган" обстреляли город Апостолово в Днепропетровской области. Об этом сообщил в Telegram мэр города Андрей Оса.

Оса сообщил о четырех погибших в результате обстрела.

Он отметил, что последствия попаданий были частично ликвидированы, насколько это возможно ночью, с утра работа взрывотехников, спасателей, полиции продолжится. 

Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что в Апостолово обстрелом повреждены 10 частных домов и больница. 

По его словам, все четверо погибших – мужчины, мирные жители. Еще один мужчина ранен. 

"Еще раз предлагаю эвакуацию в Кривой Рог, вы очень близко к линии соприкосновения", – добавил Вилкул.

Председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что территория обстрела "засыпана кассетными боеприпасами". 

Также, по его информации, было два "прилета" в Новомосковском районе области. Ракеты повредили дачные дома и объект гражданской инфраструктуры, люди не пострадали. 

Город Апостолово расположен в Криворожском районе, недалеко от границы с Херсонской областью.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину – 24 февраля.

Апостоловскую общину россияне обстреливали из "Ураганов" и накануне, 14 июня. 

Теги: Александр Вилкул, Кривой Рог, Днепропетровская область, больница, обстрелы, война России против Украины, погибшие, Апостолово, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Наша одесская семья ждет тебя". Мать Тодоренко впервые публично обратилась к замалчивающий войну дочери
"Наша одесская семья ждет тебя". Мать Тодоренко впервые публично обратилась к замалчивающий войну дочери
В США состоится благотворительный концерт "Вечер в поддержку Украины". Откроет мероприятие произведение композитора Гордона-младшего
В США состоится благотворительный концерт "Вечер в поддержку Украины". Откроет мероприятие произведение композитора Гордона-младшего
Витовская-Ванца: Сопротивление на востоке и юге сейчас наибольшее достижение последних восьми лет
Витовская-Ванца: Сопротивление на востоке и юге сейчас – наибольшее достижение последних восьми лет
  Украинский ведущий об исчезновении Винника: Нельзя осуждать людей, если вы точно не знаете, чем они занимаются
  Украинский ведущий об исчезновении Винника: Нельзя осуждать людей, если вы точно не знаете, чем они занимаются
"С духом все в порядке". Певец Кривошапко заявил, что защищает Украину в составе добровольческого батальона
"С духом все в порядке". Певец Кривошапко заявил, что защищает Украину в составе добровольческого батальона
"Искалеченные тела героев, которые ощутили все ужасы войны. И огонек в их глазах". Серга выступил в госпитале перед защитниками Украины
"Искалеченные тела героев, которые ощутили все ужасы войны. И огонек в их глазах". Серга выступил в госпитале перед защитниками Украины
  Гвоздева о Loboda: Если ты знаешь, что в твоей стране война, ты не можешь месяц ждать, а потом на тебя озарение снизошло. Короче, не верю
  Гвоздева о Loboda: Если ты знаешь, что в твоей стране война, ты не можешь месяц ждать, а потом на тебя озарение снизошло. Короче, не верю
  Кошевой рассказал, что написал ему Зеленский в первые минуты после нападения РФ на Украину
  Кошевой рассказал, что написал ему Зеленский в первые минуты после нападения РФ на Украину
"Я проснулся без всего". Пианиста Хмару во время зарубежных гастролей в поддержку ВСУ обокрали в поезде на €8 тыс.
"Я проснулся без всего". Пианиста Хмару во время зарубежных гастролей в поддержку ВСУ обокрали в поезде на €8 тыс.
Актер студии "Квартал 95" в образе "священника-кэгэбиста" о россиянах: Ной на ковчег по ошибке посадил свинью с собакой. Так мы и появились
Актер студии "Квартал 95" в образе "священника-кэгэбиста" о россиянах: Ной на ковчег по ошибке посадил свинью с собакой. Так мы и появились
"На словах ти Вакарчук, а на ділі – Медведчук". Серга поделился обсуждением нюансов дерусификации
"На словах ти Вакарчук, а на ділі – Медведчук". Серга поделился обсуждением нюансов дерусификации
  "Я очень волновалась, как парень примет меня с ребенком. Но он принял, они общаются". Ризатдинова рассказала о новых отношениях и свадьбе
  "Я очень волновалась, как парень примет меня с ребенком. Но он принял, они общаются". Ризатдинова рассказала о новых отношениях и свадьбе
"Там спокойно, нервы никто не мотает". Замалчивающая войну против Украины Лолита из России вылетела в другую страну
"Там спокойно, нервы никто не мотает". Замалчивающая войну против Украины Лолита из России вылетела в другую страну
74-летний Шварценеггер показал тренировку в зале
74-летний Шварценеггер показал тренировку в зале
  "Гном Дімон був недолугий, по життю постійно другий. Згодом поповзли чутки – цар здає". Боклан прочитал сказку о двух гномах из Оркостана
  "Гном Дімон був недолугий, по життю постійно другий. Згодом поповзли чутки – цар здає". Боклан прочитал сказку о двух гномах из Оркостана
Крок-месье. Рецепт французского сэндвича с тостовым хлебом от Хименеса-Браво
Крок-месье. Рецепт французского сэндвича с тостовым хлебом от Хименеса-Браво
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Михалков рассказывает о зараженных птицах из Украины, а детей выстраивают буквой Z". Галкин заявил о "двух Россиях" (151829)
2
"Долго смотрела на "Демона сидящего". Но говорят, он сдохнет раньше, чем сядет". Кабаева засветилась в музее с "эскортом из гэбисток" (146923)
3
"Что же ты покинул своих волчиц?" Украинский диджей рассказала, где находится Винник (119973)
4
"Ах какая ваша "мама" красивая", "Роскошные". Заметно постройневший Данилко показал редкие фото с мамой Сердючки Инной Белоконь без грима (75936)
5
"Вот это да! Красивая женщина!" Саливанчук снялась в постели в белых носках. Фото (52968)
6
"Я предполагал, что с узнаваниями будет немножко ад. Был ад". Макаревич посетил концерт Галкина в Израиле (51422)
7
Кошевой рассказал, что написал ему Зеленский в первые минуты после нападения РФ на Украину (46559)
8
"Умер от позора и оставил страну в чудовищном отставании". Роднянский сказал, с кем из российских императоров можно сравнить Путина (45293)
 
 
 
 