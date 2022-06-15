Оккупанты ночью обстреляли из "Ураганов" Апостолово в Днепропетровской области, четверо погибших

Оса сообщил о четырех погибших в результате обстрела.
Он отметил, что последствия попаданий были частично ликвидированы, насколько это возможно ночью, с утра работа взрывотехников, спасателей, полиции продолжится.
Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что в Апостолово обстрелом повреждены 10 частных домов и больница.
По его словам, все четверо погибших – мужчины, мирные жители. Еще один мужчина ранен.
"Еще раз предлагаю эвакуацию в Кривой Рог, вы очень близко к линии соприкосновения", – добавил Вилкул.
Председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что территория обстрела "засыпана кассетными боеприпасами".
Также, по его информации, было два "прилета" в Новомосковском районе области. Ракеты повредили дачные дома и объект гражданской инфраструктуры, люди не пострадали.
Город Апостолово расположен в Криворожском районе, недалеко от границы с Херсонской областью.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину – 24 февраля.
Апостоловскую общину россияне обстреливали из "Ураганов" и накануне, 14 июня.