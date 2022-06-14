Российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из "Ураганов" – ОВА

По словам Резниченко, в Покровской общине повреждены дома Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Ночь выдалась неспокойной. Враг снова обстрелял два района нашей области – Криворожский и Синельниковский. Ударил из "Ураганов" по Апостоловской и Покровской общинам", – написал Резниченко.

По предварительным данным, никто не пострадал.

По словам главы ОВА, в Покровской общине повреждены дома. На месте обстрела работают пиротехники – они обследуют территорию.

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