Российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из "Ураганов" – ОВА

"Ночь выдалась неспокойной. Враг снова обстрелял два района нашей области – Криворожский и Синельниковский. Ударил из "Ураганов" по Апостоловской и Покровской общинам", – написал Резниченко.
По предварительным данным, никто не пострадал.
По словам главы ОВА, в Покровской общине повреждены дома. На месте обстрела работают пиротехники – они обследуют территорию.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину – 24 февраля.
Так, в ночь на 26 мая враг ударил из артиллерии по Апостоловской общине, а в ночь на 28 мая – по Зеленодольской общине, сообщил Резниченко. В ночь на 30 мая оккупанты из артиллерии обстреляли территорию двух этих общин, а 31 мая – еще раз Зеленодольскую общину. 5-го и 7 июня Зеленодольская община снова подверглась обстрелам.
Из "Ураганов" Зеленодольская община обстреливалась также 12 июня и 13 июня.