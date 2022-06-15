Западная разведка считает, что война в Украине достигла поворотного момента и есть три варианта развития событий – CNN

По данным телеканала, западные чиновники рассматривают три основных сценария, как дальше может развиваться война России против Украины:

первый – Россия может продолжать пошагово добиваться незначительных успехов на Донбассе;

второй – ни одна из сторон не сможет продвигаться и война будет тянуться в позиционной фазе месяцами или даже годами с большими потерями для обеих сторон и последствиями для мировой экономики;

третий, который считают наименее вероятным, – Россия может пересмотреть свои военные цели, объявить о "победе" и попытаться подготовить почву для завершения боевых действий.

Чиновники США опасаются, что если России удастся закрепиться на захваченных территориях, то президент РФ Владимир Путин будет использовать эти территории в качестве плацдарма для дальнейшего продвижения вглубь Украины.

Западные чиновники считают, что Россия в боях на востоке Украины находится в более выгодных условиях исключительно за счет превосходства в живой силе. Однако после тяжелых боев с большими потерями с обеих сторон может ощущаться нехватка личного состава.

По данным чиновников, Россия понесла потери в размере до трети своих сухопутных войск, однако будет пытаться добиваться новых успехов, не проводя всеобщую мобилизацию, которая считается для Путина политически опасным шагом.