Западная разведка считает, что война в Украине достигла поворотного момента и есть три варианта развития событий – CNN

По данным телеканала, западные чиновники рассматривают три основных сценария, как дальше может развиваться война России против Украины:
Чиновники США опасаются, что если России удастся закрепиться на захваченных территориях, то президент РФ Владимир Путин будет использовать эти территории в качестве плацдарма для дальнейшего продвижения вглубь Украины.
Западные чиновники считают, что Россия в боях на востоке Украины находится в более выгодных условиях исключительно за счет превосходства в живой силе. Однако после тяжелых боев с большими потерями с обеих сторон может ощущаться нехватка личного состава.
По данным чиновников, Россия понесла потери в размере до трети своих сухопутных войск, однако будет пытаться добиваться новых успехов, не проводя всеобщую мобилизацию, которая считается для Путина политически опасным шагом.
Полномасштабная война в Украине продолжается с 24 февраля. В начале апреля Вооруженные силы Украины вытеснили оккупантов из северных областей страны, сейчас бои продолжаются в Харьковской области, на Донбассе и на юге.
Наиболее активные боевые действия ведутся на Донбассе, в июне оккупанты сосредоточились на попытках полностью захватить Луганскую область, бои идут преимущественно в районе Северодонецка.