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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Западная разведка считает, что война в Украине достигла поворотного момента и есть три варианта развития событий – CNN

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Полномасштабная война в Украине продолжается с 24 февраля
Полномасштабная война в Украине продолжается с 24 февраля
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Представители западной разведки и военных считают, что война России в Украине находится в критической стадии, которая может определить долгосрочный исход конфликта. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источники.

По данным телеканала, западные чиновники рассматривают три основных сценария, как дальше может развиваться война России против Украины:

  • первый – Россия может продолжать пошагово добиваться незначительных успехов на Донбассе;
  • второй – ни одна из сторон не сможет продвигаться и война будет тянуться в позиционной фазе месяцами или даже годами с большими потерями для обеих сторон и последствиями для мировой экономики;
  • третий, который считают наименее вероятным, – Россия может пересмотреть свои военные цели, объявить о "победе" и попытаться подготовить почву для завершения боевых действий.

Чиновники США опасаются, что если России удастся закрепиться на захваченных территориях, то президент РФ Владимир Путин будет использовать эти территории в качестве плацдарма для дальнейшего продвижения вглубь Украины.

Западные чиновники считают, что Россия в боях на востоке Украины находится в более выгодных условиях исключительно за счет превосходства в живой силе. Однако после тяжелых боев с большими потерями с обеих сторон может ощущаться нехватка личного состава.

По данным чиновников, Россия понесла потери в размере до трети своих сухопутных войск, однако будет пытаться добиваться новых успехов, не проводя всеобщую мобилизацию, которая считается для Путина политически опасным шагом.

Контекст:

Полномасштабная война в Украине продолжается с 24 февраля. В начале апреля Вооруженные силы Украины вытеснили оккупантов из северных областей страны, сейчас бои продолжаются в Харьковской области, на Донбассе и на юге.

Наиболее активные боевые действия ведутся на Донбассе, в июне оккупанты сосредоточились на попытках полностью захватить Луганскую область, бои идут преимущественно в районе Северодонецка.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, война, разведка, война России против Украины
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