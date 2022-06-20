"Давай займемся сексом без гондона". Арестович раскритиковал украинских активистов

"Украинская культура поражает и восхищает. До тех пор, пока туда не допустили активистов. В мире нет ни одного человека, который бы почувствовал украинскую музыку и не увлекся. Потому что там нет активистов. Украина доминирует в киберспорте – активисты еще не добрались. Агроинновации, банкинг, электронное государство, даже Вооруженные силы – мы демонстрируем мировые образцы, от которых он безумствует и желает дотянуться. Пока нет активистов", – написал он.
По мнению Арестовича, современная украинская литература хороша там, где смогла отстоять себя от активистов.
"Не знаю, как там украинский секс (давно там не был), но дайте угадаю – мир желает его до умопомрачения. Или там уже успели появиться наши активисты?" – написал он.
Пост Арестович сопроводил скриншотами из фильма "Завтрак у Тиффани". Героям он приписал альтернативные реплики:
– Давай займемся сексом без гондона.
– А как мы без тебя сексом займемся?
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Алексей Арестович родился в 1975 году в Грузии. В декабре 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак назначил его своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.
Арестович женат, вместе с женой воспитывает двоих детей – общего сына и свою дочь от предыдущих отношений.