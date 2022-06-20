"Давай займемся сексом без гондона". Арестович раскритиковал украинских активистов

Арестович: Мир желает украинский секс до умопомрачения. Или там уже успели появиться наши активисты? Фото: alexey.arestovich / Instagram

"Украинская культура поражает и восхищает. До тех пор, пока туда не допустили активистов. В мире нет ни одного человека, который бы почувствовал украинскую музыку и не увлекся. Потому что там нет активистов. Украина доминирует в киберспорте – активисты еще не добрались. Агроинновации, банкинг, электронное государство, даже Вооруженные силы – мы демонстрируем мировые образцы, от которых он безумствует и желает дотянуться. Пока нет активистов", – написал он.

По мнению Арестовича, современная украинская литература хороша там, где смогла отстоять себя от активистов.

"Не знаю, как там украинский секс (давно там не был), но дайте угадаю – мир желает его до умопомрачения. Или там уже успели появиться наши активисты?" – написал он.

Пост Арестович сопроводил скриншотами из фильма "Завтрак у Тиффани". Героям он приписал альтернативные реплики:

– Давай займемся сексом без гондона.

– А как мы без тебя сексом займемся?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олексій Арестович (@alexey.arestovich)