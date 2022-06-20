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20 июня, 2022
 
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"Давай займемся сексом без гондона". Арестович раскритиковал украинских активистов

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Арестович: Мир желает украинский секс до умопомрачения. Или там уже успели появиться наши активисты?
Арестович: Мир желает украинский секс до умопомрачения. Или там уже успели появиться наши активисты?
Фото: alexey.arestovich / Instagram

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 20 июня в Instagram поделился рассуждениями об активистах в украинской культуре и обществе.

"Украинская культура поражает и восхищает. До тех пор, пока туда не допустили активистов. В мире нет ни одного человека, который бы почувствовал украинскую музыку и не увлекся. Потому что там нет активистов. Украина доминирует в киберспорте – активисты еще не добрались. Агроинновации, банкинг, электронное государство, даже Вооруженные силы – мы демонстрируем мировые образцы, от которых он безумствует и желает дотянуться. Пока нет активистов", – написал он.

По мнению Арестовича, современная украинская литература хороша там, где смогла отстоять себя от активистов.

"Не знаю, как там украинский секс (давно там не был), но дайте угадаю – мир желает его до умопомрачения. Или там уже успели появиться наши активисты?" – написал он.

Пост Арестович сопроводил скриншотами из фильма "Завтрак у Тиффани". Героям он приписал альтернативные реплики:

– Давай займемся сексом без гондона.
– А как мы без тебя сексом займемся?

Контекст:

Алексей Арестович родился в 1975 году в Грузии. В декабре 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак назначил его своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.

Арестович женат, вместе с женой воспитывает двоих детей – общего сына и свою дочь от предыдущих отношений.

Теги: литература, Украина, музыка, культура, Алексей Арестович, активист, секс
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