"Ошибка в третьем предложении. А так все верно". Арестович оригинально поздравил медиков с профессиональным праздником

"В день людей одной из самых дорогих и человечных профессий – медиков – хотелось бы поздравить их от самого чистого сердца. Подобрал самые трогательные и сердечные слова", – написал он.

Арестович обнародовал снимок, вероятно, медицинского назначения, написанный непонятным "врачебным" почерком.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олексій Арестович (@alexey.arestovich)

Подписчики отреагировали на пост.

"Тот случай, когда с юмором все в порядке", – отметила alina_titarchuk.

"Ошибка в третьем предложении. А так все верно", – заявил sergey37777.

"Какие душевные пожелания, аж прослезилась!" – прокомментировала lan_svetlann.