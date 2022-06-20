"Ошибка в третьем предложении. А так все верно". Арестович оригинально поздравил медиков с профессиональным праздником

"В день людей одной из самых дорогих и человечных профессий – медиков – хотелось бы поздравить их от самого чистого сердца. Подобрал самые трогательные и сердечные слова", – написал он.
Арестович обнародовал снимок, вероятно, медицинского назначения, написанный непонятным "врачебным" почерком.
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Подписчики отреагировали на пост.
"Тот случай, когда с юмором все в порядке", – отметила alina_titarchuk.
"Ошибка в третьем предложении. А так все верно", – заявил sergey37777.
"Какие душевные пожелания, аж прослезилась!" – прокомментировала lan_svetlann.
Алексей Арестович родился в 1975 году в Грузии. В декабре 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак назначил его своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.
Арестович женат, вместе с женой воспитывает двоих детей – общего сына и свою дочь от предыдущих отношений.