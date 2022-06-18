Галкин празднует день рождения. Его поздравили Ротару, Гордон, Николаев, Орбакайте, Смехова, Бондарчук. Фото

"46", – написал он.

"Дорогой Максим! С днем рождения! Будь здоров и счастлив! Всех тебе благ!" – написала украинская певица София Ротару.

"Максим, будьте счастливы!" – поздравил шоумена украинский журналист, основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.

"Макс, с днём рождения!" – написал российский композитор и певец украинского происхождения Игорь Николаев.

"Поздравляю! Мужчина в самом расцвете сил", – прокомментировала пост российская актриса Анастасия Цветаева.

"С днем рождения!!! Ура!" – написала российская певица Кристина Орбакайте.

"Максим, с днем рождения!" – прокомментировала пост российская модель и бизнесвумен Светлана Бондарчук.

"Максим! С твоим Новым годом! Счастья!" – пожелала российская актриса Алика Смехова.

Контекст:

Галкин родился 18 июня 1976 года в Наро-Фоминском районе Московской области. Дебют юмориста на сцене состоялся в апреле 1994 года – в спектакле студенческого театра МГУ "Фонтаны любви к ближнему". Летом 1994 года Галкин участвовал в Театре эстрады и программе "Дебюты, дебюты, дебюты". Там он показывал пародии на политиков. Позже он гастролировал с сатириком Михаилом Задорновым.



В январе 2001 года шоумен получил грант премии "Триумф" и премию "Золотой Остап" в Санкт-Петербурге. В июле 2001-го состоялся первый сольный концерт Галкина на фестивале "Славянский базар в Витебске". После этого он начал регулярно выступать с сольными программами.

Галкин в первые дни войны осудил нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он вместе с женой певицей Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль.

Пугачева, комментируя эти слухи, подчеркнула, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали. Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.