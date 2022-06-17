Асмус показала, как сейчас выглядит 73-летняя Муравьева

Муравьева снимается в кино с 24 лет Скриншот: kino-teatr.ru

"Великая Ирина Муравьева и просто мы", – написала Асмус.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

"Муравьева в театре Ермоловой?" – спросила подписчица shakhova_ii.

"Нет, это в гримерке Малого театра. Мы приходили на спектакль", – ответила Асмус.