Асмус показала, как сейчас выглядит 73-летняя Муравьева

"Великая Ирина Муравьева и просто мы", – написала Асмус.
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"Муравьева в театре Ермоловой?" – спросила подписчица shakhova_ii.
"Нет, это в гримерке Малого театра. Мы приходили на спектакль", – ответила Асмус.
Муравьева родилась 8 февраля 1949 года в Москве. Наиболее известные фильмы с ее участием – "Самая обаятельная и привлекательная", "Москва слезам не верит", "Карнавал", "Дуэнья", "Артистка из Грибова". Первый по хронологии фильм в карьере актрисы – "Разные люди" (1973).