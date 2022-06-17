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17 июня, 2022
 
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Асмус показала, как сейчас выглядит 73-летняя Муравьева

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Муравьева снимается в кино с 24 лет
Муравьева снимается в кино с 24 лет
Скриншот: kino-teatr.ru

Российская актриса Кристина Асмус 16 июня на своей странице в Instagram опубликовала снимки, на которых запечатлена с актерами, среди которых есть Ирина Муравьева.

"Великая Ирина Муравьева и просто мы", – написала Асмус.

"Муравьева в театре Ермоловой?" – спросила подписчица shakhova_ii.

"Нет, это в гримерке Малого театра. Мы приходили на спектакль", – ответила Асмус.

Контекст:

Муравьева родилась 8 февраля 1949 года в Москве. Наиболее известные фильмы с ее участием – "Самая обаятельная и привлекательная", "Москва слезам не верит", "Карнавал", "Дуэнья", "Артистка из Грибова". Первый по хронологии фильм в карьере актрисы – "Разные люди" (1973).

Теги: Кристина Асмус, актриса, Ирина Муравьева
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