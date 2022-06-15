Витовская-Ванца: Сопротивление на востоке и юге сейчас – наибольшее достижение последних восьми лет

Витовская-Ванца: В 2014 году мы начали чистить конюшни Авгия Фото: Ірма Вітовська-Ванца / Facebook

"Тогда мы начали чистить конюшни Авгия. Не было уже этого "пабедобесия", пропаганды русского языка. И, мало того, мы постоянно следили за информацией: были погибшие на Донбассе, у нас забрали Крым", – отметила она.

Витовская подчеркнула, что эти события повлияли на сознание украинцев.

"Поэтому я думаю, что сопротивление на востоке и юге сейчас – наибольшее достижение последних восьми лет", – заявила актриса.

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