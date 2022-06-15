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15 июня, 2022
 
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Витовская-Ванца: Сопротивление на востоке и юге сейчас – наибольшее достижение последних восьми лет

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Витовская-Ванца: В 2014 году мы начали чистить конюшни Авгия
Витовская-Ванца: В 2014 году мы начали чистить конюшни Авгия
Фото: Ірма Вітовська-Ванца / Facebook

Украинская актриса Ирма Витовская-Ванца в интервью изданию "Украинская правда" 14 июня заявила, что изменения в общественном сознании украинцев произошли еще в 2014 году.

"Тогда мы начали чистить конюшни Авгия. Не было уже этого "пабедобесия", пропаганды русского языка. И, мало того, мы постоянно следили за информацией: были погибшие на Донбассе, у нас забрали Крым", – отметила она.

Витовская подчеркнула, что эти события повлияли на сознание украинцев.

"Поэтому я думаю, что сопротивление на востоке и юге сейчас – наибольшее достижение последних восьми лет", – заявила актриса.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21 ноября 2013 года в Киеве из-за отказа правительства подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом начался митинг на Майдане, который перерос в массовые протесты по всей стране. Протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По словам пятого президента Украины Петра Порошенко, в результате трагических событий 18–20 февраля 2014 года погибли 107 человек. Закончился Евромайдан в конце февраля 2014 года бегством тогдашнего президента Виктора Януковича в Россию.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

После полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года РФ захватила часть Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областей, продвинулась в Донецкой и Луганской. 

По данным Генштаба ВСУ на 31 мая, в южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций. Перед этим в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказывали, что РФ строит третью линию обороны на юге Украины. 

Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге. 8 июня в британской разведке заявили, что ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области.

Теги: Россия, Евромайдан, Крым, Украина, война, Донбасс, агрессия, революция, вторжение, украинцы, война России против Украины, актриса, Ирма Витовская-Ванца
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