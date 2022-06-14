"Я предполагал, что с узнаваниями будет немножко ад. Был ад". Макаревич посетил концерт Галкина в Израиле

Макаревич: Самое трогательное, когда незнакомый человек подходит к тебе и начинает беседу с середины. Терпел как мог Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Интересное наблюдение. Меня всегда несколько коробило, когда незнакомый человек на улице громогласно просит с тобой сфотографироваться и еще, не дай бог, кладет тебе при этом руку на плечо. Израиль этим страдает примерно как Одесса", – отметил он.

Макаревич рассказал, что посетил концерт Галкина в одном из израильских городов.

"Придя заранее в фойе большого зала, я предполагал, что с узнаваниями будет немножко ад. Был ад. Самое трогательное, когда совершенно незнакомый человек подходит к тебе и просто начинает беседу с середины. Терпел как мог. И вдруг понял – дело не в невоспитанности и не в местечковости (хотя хочется свалить именно на это) – дело в том, что народ этой маленькой удивительной страны, народ, переживший такое, что другому народу не пожелаешь, этот народ сегодня настолько сконсолидирован, что подсознательно ощущает себя одной семьей. А в семье и отношения семейные. Близкие. И я успокоился", – написал он.

В своем посте Мкаревич также оценил шоу Галкина.

"Работает отлично!" – высказался он.