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14 июня, 2022
 
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"Я предполагал, что с узнаваниями будет немножко ад. Был ад". Макаревич посетил концерт Галкина в Израиле

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Макаревич: Самое трогательное, когда незнакомый человек подходит к тебе и начинает беседу с середины. Терпел как мог
Макаревич: Самое трогательное, когда незнакомый человек подходит к тебе и начинает беседу с середины. Терпел как мог
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Лидер российской группы "Машина времени", поэт и художник Андрей Макаревич, переехавший из РФ в Израиль, 13 июня в Facebook рассказал, как поклонники российского шоумена Максима Галкина реагировали на его появление.

"Интересное наблюдение. Меня всегда несколько коробило, когда незнакомый человек на улице громогласно просит с тобой сфотографироваться и еще, не дай бог, кладет тебе при этом руку на плечо. Израиль этим страдает примерно как Одесса", – отметил он.

Макаревич рассказал, что посетил концерт Галкина в одном из израильских городов.

"Придя заранее в фойе большого зала, я предполагал, что с узнаваниями будет немножко ад. Был ад. Самое трогательное, когда совершенно незнакомый человек подходит к тебе и просто начинает беседу с середины. Терпел как мог. И вдруг понял – дело не в невоспитанности и не в местечковости (хотя хочется свалить именно на это) – дело в том, что народ этой маленькой удивительной страны, народ, переживший такое, что другому народу не пожелаешь, этот народ сегодня настолько сконсолидирован, что подсознательно ощущает себя одной семьей. А в семье и отношения семейные. Близкие. И я успокоился", – написал он.

В своем посте Мкаревич также оценил шоу Галкина.

"Работает отлично!" – высказался он.

https://www.facebook.com/makarevichav/posts/6080039458679513

Контекст:

Макаревич родился 11 декабря 1953 года в Москве (РФ). Он является основателем и лидером рок-группы "Машина времени" (1969). В дискографии коллектива 14 студийных альбомов.

Музыкант находится в Израиле, где у него 6 апреля родился сын.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.

В мае отменили концерты "Машины времени" в российских городах.

22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

Теги: Россия, Израиль, Андрей Макаревич, концерт, Максим Галкин, Машина времени, шоумен
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