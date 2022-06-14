"Искалеченные тела героев, которые ощутили все ужасы войны. И огонек в их глазах". Серга выступил в госпитале перед защитниками Украины

Серга привел слова подписчицы, художницы-иллюстратора Виктории Калашник.

"Я вчера благодаря Коле Серге ощутила очень контрастные эмоции. С одной стороны – искалеченные тела безусловных героев, которые увидели и ощутили все ужасы войны. А с другой – детская радость и огонек в их глазах, а еще чрезвычайная вера в светлое будущее!" – написала она в Instagram Stories.

На снимке Серга с гитарой выступает в палате перед украинскими воинами.

Скриншот: thekolya / Instagram

Война России против Украины. Главное (обновляется)