"Искалеченные тела героев, которые ощутили все ужасы войны. И огонек в их глазах". Серга выступил в госпитале перед защитниками Украины

Серга привел слова подписчицы, художницы-иллюстратора Виктории Калашник.
"Я вчера благодаря Коле Серге ощутила очень контрастные эмоции. С одной стороны – искалеченные тела безусловных героев, которые увидели и ощутили все ужасы войны. А с другой – детская радость и огонек в их глазах, а еще чрезвычайная вера в светлое будущее!" – написала она в Instagram Stories.
На снимке Серга с гитарой выступает в палате перед украинскими воинами.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Серга пошел служить в ВСУ на второй день войны. Музыкант и поэт окончил военную кафедру Одесского государственного экологического университета.