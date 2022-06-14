"Там спокойно, нервы никто не мотает". Замалчивающая войну против Украины Лолита из России вылетела в другую страну

Лолита в ролике рассказала, что на протяжении 10 дней будет в отпуске и направляется к дочери и маме, находящимся в Болгарии.

"На все лето я своих разместила туда. Там спокойно, нервы никто не мотает", – отметила певица.

По словам Милявской, она летела через Стамбул (Турция) и из-за задержки вылета опоздала на стыковочный рейс. В связи с этим, как рассказала Лолита, она решила заказать экскурсию по Стамбулу.

"Позор всем российским артистам за молчание, особенно тем, кто родился в Украине", – прокомментировала подписчица Vera Vaksman.

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