"Там спокойно, нервы никто не мотает". Замалчивающая войну против Украины Лолита из России вылетела в другую страну

Лолита в ролике рассказала, что на протяжении 10 дней будет в отпуске и направляется к дочери и маме, находящимся в Болгарии.
"На все лето я своих разместила туда. Там спокойно, нервы никто не мотает", – отметила певица.
По словам Милявской, она летела через Стамбул (Турция) и из-за задержки вылета опоздала на стыковочный рейс. В связи с этим, как рассказала Лолита, она решила заказать экскурсию по Стамбулу.
"Позор всем российским артистам за молчание, особенно тем, кто родился в Украине", – прокомментировала подписчица Vera Vaksman.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево Закарпатской области Украины. С 1987 года проживает в Москве. У нее есть дом в Болгарии.
Певица не осуждала российскую агрессию против Украины. Она сообщала, что эвакуировать дочь и мать из Киева ей помогли украинцы. Но в том же посте артистка высказала только сожаление, что цены на продукты в РФ слишком выросли.